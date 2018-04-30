'Irak'Ä±n Ã¶ncelikleri TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncelikleridir'

TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fatih YÄ±ldÄ±z, Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Meysan (Amara) vilayetinde Vali Ali Devvay Lazim ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, TÃ¼rkiye'nin buradaki yatÄ±rÄ±m ve destek projelerini ele aldÄ±.
Vali Lazim, Irak hÃ¼kÃ¼meti ve yerel Meysan yÃ¶netimiyle TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin Ã§ok iyi olduÄŸunu vurgulayarak, "GeÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerde Ã§ok sayÄ±da TÃ¼rk ÅŸirketiyle yatÄ±rÄ±m ve diÄŸer alanlarda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z oldu. TÃ¼rk dostlarÄ±mÄ±z Irak hÃ¼kÃ¼meti ve halkÄ±nÄ±n istikrar ve gÃ¼venliÄŸini destekliyor. Irak toplumunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n giderilmesi iÃ§in TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼metinin desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmesini istiyoruz." dedi.
TÃ¼rk ÅŸirketlerinin geÃ§miÅŸte Meysan'da birÃ§ok baÅŸarÄ±ya imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Vali Lazim, bu ÅŸirketlerin yatÄ±rÄ±m iÃ§in tekrar kente dÃ¶nmesini arzu ettiklerini belirtti.
Irak ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki su meselesine de deÄŸinen Lazim, bu konuda kuraklÄ±k riski bulunan gÃ¼ney kentlere destek istedi.
Lazim ayrÄ±ca Amara Ãœniversitesi ile TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversiteler arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalamak istediklerini ifade etti.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i YÄ±ldÄ±z da TÃ¼rkiye'nin Irak'a desteklerini hatÄ±rlatarak, "Irak'Ä±n Ã¶ncelikleri TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncelikleri haline geldi. Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) Irak'tan ayrÄ±lma Ã§abasÄ±na karÅŸÄ± net tavrÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyduk. DEAÅž terÃ¶rÃ¼nÃ¼n bitirilmesinde ve yeniden imar konusunda yardÄ±m gÃ¶sterdik, gÃ¶stereceÄŸiz de." dedi.
DEAÅž'Ä±n sebep olduÄŸu olaylardan dolayÄ± bir sÃ¼re Irak'Ä±n gÃ¼neyi ile ilgilenemediklerini ifade eden YÄ±ldÄ±z, "Evde yangÄ±n varken kimse Ã§Ä±kÄ±p bahÃ§eyi sulayamaz. Ama artÄ±k evimizi toparlamamÄ±z lazÄ±m. TÃ¼rkiye, inÅŸaat, sanayi ve diÄŸer alanlardaki marka olmuÅŸ tecrÃ¼besini bu vilayetlerle paylaÅŸmak istiyor." diye konuÅŸtu.
YÄ±ldÄ±z, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (TÄ°KA) Irak'taki faaliyetlerine de deÄŸinerek, kurumun Amara ile ilgili projelere destek vereceÄŸini aktardÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede hazÄ±r bulunan TÄ°KA BaÄŸdat KoordinatÃ¶rÃ¼ CÃ¼neyt Esmer de kurum hakkÄ±nda IraklÄ± valiye bilgi verdi.
Meclis'te grubu bulunan partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± bu hafta belli olacak. AK Parti, ErdoÄŸan'Ä± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterecek. CHP'de, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Saadet Partisi adayÄ±nÄ± yarÄ±n, HDP ise cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'yi bir kaosa, kargaÅŸaya, krize, bunalÄ±ma sokmayacak bir tavÄ±r iÃ§erisinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
CHP Genel Merkezi'nde, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ± alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Meysan vilayetinde Vali Lazim ile bir araya gelerek, TÃ¼rkiye'nin buradaki yatÄ±rÄ±m ve destek projeleri hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
FETÃ–'nÃ¼n "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±" soruÅŸturmasÄ±nda, aralarÄ±nda eski albaylarÄ±n da bulunduÄŸu 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilirken, ÅŸu ana kadar 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Berat Kandili mesajÄ±nda, dini gelenekte af, merhamet ve maÄŸfiret vesilesi olarak kabul edilen gecenin, Allah'Ä±n lÃ¼tuf ve inayetiyle hep birlikte idrak edileceÄŸini belirtti.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun yayÄ±n ilkelerine iliÅŸkin kararÄ± uyarÄ±nca, tarafsÄ±zlÄ±k, gerÃ§eklik ve doÄŸruluk ilkelerine uygun davranmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ± ile yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±n, tek yÃ¶nlÃ¼, taraf tutan yayÄ±nlar yapamayacak.
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Cizre Belediyesi okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±rmak amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± proje kapsamÄ±nda kitap kÃ¶ÅŸesi oluÅŸturduÄŸu kÄ±raathanelere kitap hediye etti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev tarafÄ±ndan KÃ¶ksaray'da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.
Ä°slam'da mÃ¼barek kabul edilen gecelerden ve Ramazan ayÄ±nÄ±n geliÅŸinin mÃ¼jdecisi olan Åžaban ayÄ±nÄ±n on beÅŸinci gecesi olan Berat kandili, bu akÅŸam idrak edilecek
Bestler-Dereler KurtdaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 asker ÅŸehit oldu
PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi, doÄŸal gÃ¼zellikleriyle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi oldu
CHP'den 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ±, yarÄ±ndan itibaren parti genel merkezinden alÄ±nacak
ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Tam bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndayÄ±z. Bunu niye sÃ¶ylÃ¼yoruz? Zira TÃ¼rkiye, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ile artÄ±k bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na gelmiÅŸtir. Bu dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± TÃ¼rkiye'nin ileri atÄ±lÄ±m noktasÄ± olacaktÄ±r." dedi.
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 4 PKK'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.