11:45, 30 Nisan 2018 Pazartesi

'Irak'Ä±n Ã¶ncelikleri TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncelikleridir'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fatih YÄ±ldÄ±z, Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Meysan (Amara) vilayetinde Vali Ali Devvay Lazim ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, TÃ¼rkiye'nin buradaki yatÄ±rÄ±m ve destek projelerini ele aldÄ±.

Vali Lazim, Irak hÃ¼kÃ¼meti ve yerel Meysan yÃ¶netimiyle TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin Ã§ok iyi olduÄŸunu vurgulayarak, "GeÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerde Ã§ok sayÄ±da TÃ¼rk ÅŸirketiyle yatÄ±rÄ±m ve diÄŸer alanlarda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z oldu. TÃ¼rk dostlarÄ±mÄ±z Irak hÃ¼kÃ¼meti ve halkÄ±nÄ±n istikrar ve gÃ¼venliÄŸini destekliyor. Irak toplumunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n giderilmesi iÃ§in TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼metinin desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmesini istiyoruz." dedi.

TÃ¼rk ÅŸirketlerinin geÃ§miÅŸte Meysan'da birÃ§ok baÅŸarÄ±ya imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Vali Lazim, bu ÅŸirketlerin yatÄ±rÄ±m iÃ§in tekrar kente dÃ¶nmesini arzu ettiklerini belirtti.

Irak ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki su meselesine de deÄŸinen Lazim, bu konuda kuraklÄ±k riski bulunan gÃ¼ney kentlere destek istedi.

Lazim ayrÄ±ca Amara Ãœniversitesi ile TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversiteler arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalamak istediklerini ifade etti.

"IRAK'IN Ã–NCELÄ°KLERÄ° TÃœRKÄ°YE'NÄ°N Ã–NCELÄ°KLERÄ°DÄ°R"

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i YÄ±ldÄ±z da TÃ¼rkiye'nin Irak'a desteklerini hatÄ±rlatarak, "Irak'Ä±n Ã¶ncelikleri TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncelikleri haline geldi. Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) Irak'tan ayrÄ±lma Ã§abasÄ±na karÅŸÄ± net tavrÄ±mÄ±zÄ± ortaya koyduk. DEAÅž terÃ¶rÃ¼nÃ¼n bitirilmesinde ve yeniden imar konusunda yardÄ±m gÃ¶sterdik, gÃ¶stereceÄŸiz de." dedi.

DEAÅž'Ä±n sebep olduÄŸu olaylardan dolayÄ± bir sÃ¼re Irak'Ä±n gÃ¼neyi ile ilgilenemediklerini ifade eden YÄ±ldÄ±z, "Evde yangÄ±n varken kimse Ã§Ä±kÄ±p bahÃ§eyi sulayamaz. Ama artÄ±k evimizi toparlamamÄ±z lazÄ±m. TÃ¼rkiye, inÅŸaat, sanayi ve diÄŸer alanlardaki marka olmuÅŸ tecrÃ¼besini bu vilayetlerle paylaÅŸmak istiyor." diye konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±z, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (TÄ°KA) Irak'taki faaliyetlerine de deÄŸinerek, kurumun Amara ile ilgili projelere destek vereceÄŸini aktardÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede hazÄ±r bulunan TÄ°KA BaÄŸdat KoordinatÃ¶rÃ¼ CÃ¼neyt Esmer de kurum hakkÄ±nda IraklÄ± valiye bilgi verdi.