11:55, 30 Nisan 2018 Pazartesi

CHP'de aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP'den 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenler iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.

Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'ne gelen aday adaylarÄ±, ilk olarak bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸvuru dosyalarÄ±nÄ± alÄ±yor.

BaÅŸvuru Ã¼creti olarak kadÄ±n, genÃ§ ve engellilerden 5 bin, diÄŸer aday adaylarÄ±ndan ise 10 bin lira talep ediliyor.

Aday adaylarÄ± bu parayÄ± da yatÄ±rdÄ±ktan sonra baÅŸvurularÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

Ä°ÅŸlemlerinin sorunsuz bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in, gelenlere 15 masa hizmet veriyor.

BaÅŸvurularÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± partinin zemin katÄ±ndaki alanda Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun fotoÄŸraflarÄ± ile TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ve parti flamalarÄ± bulunuyor.

7 MAYIS SON GÃœN

BaÅŸvurular iÃ§in ayrÄ±ca Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Ã‡etin Osman Budak, Faik Ã–ztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin BingÃ¶l'e de illerin sorumluluÄŸu verildi.

BaÅŸvurular, 7 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ sona erecek.