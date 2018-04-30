12:18, 30 Nisan 2018 Pazartesi

BahÃ§eli'den Abdullah GÃ¼l'e tebrik





MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'yi bir kaosa, kargaÅŸaya, krize, bunalÄ±ma sokmayacak bir tavÄ±r iÃ§erisinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MHP Genel BaÅŸkanÄ±Â Devlet BahÃ§eli, partisinin genel merkez binasÄ±na geliÅŸi sÄ±rasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±. Bir gazetecinin, 11. CumhurbaÅŸkanÄ±Â Abdullah GÃ¼l'Ã¼nÂ cumhurbaÅŸkanÄ±Â adayÄ±Â olmayacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin sorusu Ã¼zerine BahÃ§eli, "TÃ¼rkiye'yi bir kaosa, kargaÅŸaya, krize, bunalÄ±ma sokmayacak bir tavÄ±r iÃ§erisinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Kendilerini tebrik ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu. MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "GÃ¼l'Ã¼n aday olmamasÄ±yla kardeÅŸlik hukuku yerine geldi denilebilir mi?" sorusuna, "AdÄ± konulmadan geldi. KeÅŸke kardeÅŸlik sÃ¶zÃ¼nÃ¼ aÄŸzÄ±na alarak, yani sÃ¶zlerinin arasÄ±na katarak yapmÄ±ÅŸ olsaydÄ±, daha anlamlÄ± olurdu ama bu anlama gelen cÃ¼mleleri var." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. Â

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