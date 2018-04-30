12:29, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Esed ve Ä°ran'Ä±n Astana'ya raÄŸmen gÃ¶zleri kuzey Humus'ta





Esed rejimi ve Ä°ran gÃ¼Ã§leri, GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi statÃ¼sÃ¼ndeki Humusâ€™un kuzeyine ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor. Hedefte, Humusâ€™un da Astanaâ€™ya raÄŸmen muhaliflerden alÄ±nmasÄ± var.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§isi Ä°ran, Humus ilinin kuÅŸatmada tuttuÄŸu kuzey kÄ±smÄ±na yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor. GerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerinden kuzey Humus'un Hola ilÃ§esinin enkaza dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Esed rejimi ve destekÃ§ileri, baÅŸkent Åžam'da DoÄŸu Guta'nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±ktan sonra Ã¼lkenin orta kesimindeki Humus ilinde kuÅŸatma altÄ±nda tuttuÄŸu alanlara yÃ¶nelmiÅŸti. Rejim gÃ¼Ã§leri, Humus'un kuzey kÄ±rsalÄ±na 14 Nisan'da operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸ, 3 gÃ¼n iÃ§inde 6 noktayÄ± ele geÃ§irmiÅŸti ancak daha sonra muhalifler bu bÃ¶lgeleri geri almÄ±ÅŸtÄ±. Rusya'nÄ±n ara buluculuÄŸunda gerÃ§ekleÅŸen mÃ¼zakereler sonucu bÃ¶lgede 22 Nisan'a kadar ateÅŸkes ilan edilmiÅŸ, ateÅŸkes daha sonra askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. BÄ°R GÃœNDE 70'TEN FAZLA SALDIRI DÃ¼n sabah rejim hava ve karadan, Ä°ran gÃ¼Ã§leri de karadan yeniden saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±. 70'ten fazla hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 5 sivil Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da sivil yaralandÄ±. HalihazÄ±rda saldÄ±rÄ±lar sÃ¼rÃ¼yor. BÃ¶lgedeki AA muhabirleri, Rastan ilÃ§esindeki hastanenin vurulduÄŸunu bildirdi. Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki 592 kilometrekarelik alan 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda tutuluyor. BÃ¶lgede 200-250 bin kiÅŸi yaÅŸÄ±yor. BÃ¶lge, TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan MayÄ±s 2017'de Astana anlaÅŸmalarÄ± Ã§erÃ§evesinde gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri kapsamÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Rusya, Humus'un kuzeyini kapsayan gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde 4 Ekim 2017'de rejim ve muhalifler arasÄ±nda ateÅŸkese varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

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