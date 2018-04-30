12:45, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e gÃ¼venlik Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rÅŸehir AfganlÄ±lar Bilgilendirme ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Ã¼yeleri, Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n, Ã¼lkelerindeki gÃ¼venlik sorunu nedeniyle geri gÃ¶nderilmemesi iÃ§in BM'ye Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.



AnÄ±t MeydanÄ±'nda bir araya gelen grup adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan derneÄŸin genel sekreteri Amir Muhammad Walieadea, Afganistan'daki intihar saldÄ±rÄ±larÄ± ve cinayetler nedeniyle bir Ã§ok kiÅŸinin baÅŸta Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n umudu TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere bir Ã§ok Ã¼lkeye gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

MilletÃ§e zor bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiklerini ifade eden Walieadea, siyasi ve sosyal hayatlarÄ±nÄ±n en zor sÄ±navÄ±nÄ± verdiklerini, Afganistan'daki intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Afganistan'a geri gÃ¶nderilmemesi ve bulunduklarÄ± Ã¼lkelerde sosyal ve ekonomik ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in BM'ye Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Walieadea, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Amerika BirleÅŸik Devletleri, Afganistan iÅŸgalinden beri gÃ¼venlik sorunlarÄ±nÄ±n daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dikkat Ã§ekerek, uluslararasÄ± gÃ¼cÃ¼n verdiÄŸi sÃ¶zleri tutmalarÄ±nÄ± bekliyoruz. Bizler, Cenevre AntlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalayan Ã¼lkelere, AfganistanlÄ± gÃ¶Ã§menler konusunda insani gÃ¶revlerini hatÄ±rlatarak, Afganistan'a geri gÃ¶nderilen gÃ¶Ã§menlerin hayatlarÄ±nÄ±n tehlikede olduÄŸunu bilmeleri gerektiÄŸini vurgulamak istiyoruz. BirleÅŸmiÅŸ Milletler YÃ¼ksek KomiserliÄŸine insani ve tarihi sorumluluÄŸunu hatÄ±rlatarak, AfganistanlÄ± gÃ¶Ã§menlerin dosyalarÄ±nÄ±n incelenmesini ve gÃ¶Ã§menlerin Ã¶mrÃ¼nÃ¼ boÅŸuna telef etmemeleri ve var olan Ã§Ä±kmazdan Ã§Ä±kartÄ±lmalarÄ± iÃ§in harekete geÃ§melerini istiyoruz. Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ±, AfganistanlÄ± gÃ¶Ã§menlerin geri gÃ¶nderme konusunda ev sahibi Ã¼lkelerin yetkililerine Afganistanâ€™daki terÃ¶r durumunu anlatarak kararlarÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irmeleri konusunda Ã§alÄ±ÅŸmaya davet ediyoruz."