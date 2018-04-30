CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan '1 MayÄ±s' mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸÃ§ilerimizin hakkÄ±nÄ±n, hukukunun korunmasÄ± doÄŸrultusunda yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ samimi Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± desteklemeye devam edecek, iÅŸÃ§i ve emekÃ§i kardeÅŸlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
MesajÄ±nda, emeklerinden ve alÄ±n terlerinden baÅŸka sermayeleri olmayan, Ã¼lkemizin bÃ¼yÃ¼mesinde ve kalkÄ±nmasÄ±nda Ã¶nemli rol oynayan tÃ¼m iÅŸÃ§i ve emekÃ§ileri tebrik eden ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸÃ§inin Ã¼cretini alÄ±n teri kurumadan verin' diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz." ifadesini kullandÄ±.
ErdoÄŸan, 15 yÄ±lda emekÃ§ilerin hak ve hukukunu gÃ¶zetmeye, sorunlarÄ±nÄ± devlet imkanlarÄ± ve Ã¼lke kaynaklarÄ± el verdiÄŸince Ã§Ã¶zmeye gayret ettiklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼retimden gelen gÃ¼Ã§lerini kullanmalarÄ±nÄ±n, haklÄ± taleplerini demokratik yollardan gÃ¶stermelerinin, sorunlarÄ±nÄ± mÃ¼zakere yoluyla halletmelerinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±k. Sahiden meselesi iÅŸÃ§i hakkÄ± olan, gerÃ§ekten emekÃ§ilerin Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden sendikalarla, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla ÅŸartsÄ±z, Ã¶n yargÄ±sÄ±z masaya oturduk, konuÅŸtuk, uzlaÅŸtÄ±k. Ä°ÅŸÃ§ileri, emekÃ§ileri, 1 MayÄ±s gibi anlamlÄ± bir gÃ¼nÃ¼ araÃ§sallaÅŸtÄ±ranlardan olmamaya daima Ã¶zen gÃ¶sterdik."
"Bu Ã¼lkenin tÃ¼m iÅŸÃ§ileri bizim iÅŸÃ§ilerimizdir, resmi tatil ilan ettiÄŸimiz 1 MayÄ±s bizim iÅŸÃ§i bayramÄ±mÄ±zdÄ±r." deÄŸerlendirmesini yapan ErdoÄŸan, iÅŸÃ§ilerin, emekÃ§ilerin bÃ¼yÃ¼mesinin TÃ¼rkiyeâ€™nin bÃ¼yÃ¼mesi olduÄŸunu, bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceyle istihdamÄ± artÄ±rmak, iÅŸsizlik oranÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in pek Ã§ok tedbiri ve programÄ± hayata geÃ§irdiklerini vurguladÄ±.
TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e, gÃ¼Ã§lendikÃ§e ve zenginleÅŸtikÃ§e ortaya Ã§Ä±kan katma deÄŸerden milletin her bir ferdinin yararlanmasÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ Ã§abayÄ± gÃ¶sterdiklerine ve gÃ¶stermeye devam edeceklerine iÅŸaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±:
"Ä°ÅŸÃ§ilerimizin hakkÄ±nÄ±n, hukukunun korunmasÄ± doÄŸrultusunda yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ samimi Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± desteklemeye devam edecek, iÅŸÃ§i ve emekÃ§i kardeÅŸlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz. TÃ¼m dÃ¼nyada birlik, dayanÄ±ÅŸma ve haksÄ±zlÄ±klarla mÃ¼cadele gÃ¼nÃ¼ olarak kutlanan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n anlamÄ±na uygun ÅŸekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasÄ±nda kutlanmasÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n dile getirilmesine ve Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutulmasÄ±na vesile olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ± en kalbi duygularÄ±mla selamlÄ±yorum."
Meclis'te grubu bulunan partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± bu hafta belli olacak. AK Parti, ErdoÄŸan'Ä± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterecek. CHP'de, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Saadet Partisi adayÄ±nÄ± yarÄ±n, HDP ise cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'yi bir kaosa, kargaÅŸaya, krize, bunalÄ±ma sokmayacak bir tavÄ±r iÃ§erisinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
CHP Genel Merkezi'nde, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ± alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Meysan vilayetinde Vali Lazim ile bir araya gelerek, TÃ¼rkiye'nin buradaki yatÄ±rÄ±m ve destek projeleri hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
FETÃ–'nÃ¼n "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±" soruÅŸturmasÄ±nda, aralarÄ±nda eski albaylarÄ±n da bulunduÄŸu 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilirken, ÅŸu ana kadar 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Berat Kandili mesajÄ±nda, dini gelenekte af, merhamet ve maÄŸfiret vesilesi olarak kabul edilen gecenin, Allah'Ä±n lÃ¼tuf ve inayetiyle hep birlikte idrak edileceÄŸini belirtti.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun yayÄ±n ilkelerine iliÅŸkin kararÄ± uyarÄ±nca, tarafsÄ±zlÄ±k, gerÃ§eklik ve doÄŸruluk ilkelerine uygun davranmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ± ile yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±n, tek yÃ¶nlÃ¼, taraf tutan yayÄ±nlar yapamayacak.
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Cizre Belediyesi okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±rmak amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± proje kapsamÄ±nda kitap kÃ¶ÅŸesi oluÅŸturduÄŸu kÄ±raathanelere kitap hediye etti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev tarafÄ±ndan KÃ¶ksaray'da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.
Ä°slam'da mÃ¼barek kabul edilen gecelerden ve Ramazan ayÄ±nÄ±n geliÅŸinin mÃ¼jdecisi olan Åžaban ayÄ±nÄ±n on beÅŸinci gecesi olan Berat kandili, bu akÅŸam idrak edilecek
Bestler-Dereler KurtdaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 asker ÅŸehit oldu
PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi, doÄŸal gÃ¼zellikleriyle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi oldu
CHP'den 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ±, yarÄ±ndan itibaren parti genel merkezinden alÄ±nacak
ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Tam bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndayÄ±z. Bunu niye sÃ¶ylÃ¼yoruz? Zira TÃ¼rkiye, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ile artÄ±k bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na gelmiÅŸtir. Bu dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± TÃ¼rkiye'nin ileri atÄ±lÄ±m noktasÄ± olacaktÄ±r." dedi.
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 4 PKK'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.