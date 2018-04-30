GÃ¼ncelleme: 12:59, 30 Nisan 2018 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan '1 MayÄ±s' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸÃ§ilerimizin hakkÄ±nÄ±n, hukukunun korunmasÄ± doÄŸrultusunda yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ samimi Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± desteklemeye devam edecek, iÅŸÃ§i ve emekÃ§i kardeÅŸlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±nladÄ±.

MesajÄ±nda, emeklerinden ve alÄ±n terlerinden baÅŸka sermayeleri olmayan, Ã¼lkemizin bÃ¼yÃ¼mesinde ve kalkÄ±nmasÄ±nda Ã¶nemli rol oynayan tÃ¼m iÅŸÃ§i ve emekÃ§ileri tebrik eden ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸÃ§inin Ã¼cretini alÄ±n teri kurumadan verin' diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz." ifadesini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, 15 yÄ±lda emekÃ§ilerin hak ve hukukunu gÃ¶zetmeye, sorunlarÄ±nÄ± devlet imkanlarÄ± ve Ã¼lke kaynaklarÄ± el verdiÄŸince Ã§Ã¶zmeye gayret ettiklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n Ã¼retimden gelen gÃ¼Ã§lerini kullanmalarÄ±nÄ±n, haklÄ± taleplerini demokratik yollardan gÃ¶stermelerinin, sorunlarÄ±nÄ± mÃ¼zakere yoluyla halletmelerinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±k. Sahiden meselesi iÅŸÃ§i hakkÄ± olan, gerÃ§ekten emekÃ§ilerin Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden sendikalarla, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla ÅŸartsÄ±z, Ã¶n yargÄ±sÄ±z masaya oturduk, konuÅŸtuk, uzlaÅŸtÄ±k. Ä°ÅŸÃ§ileri, emekÃ§ileri, 1 MayÄ±s gibi anlamlÄ± bir gÃ¼nÃ¼ araÃ§sallaÅŸtÄ±ranlardan olmamaya daima Ã¶zen gÃ¶sterdik."

"Bu Ã¼lkenin tÃ¼m iÅŸÃ§ileri bizim iÅŸÃ§ilerimizdir, resmi tatil ilan ettiÄŸimiz 1 MayÄ±s bizim iÅŸÃ§i bayramÄ±mÄ±zdÄ±r." deÄŸerlendirmesini yapan ErdoÄŸan, iÅŸÃ§ilerin, emekÃ§ilerin bÃ¼yÃ¼mesinin TÃ¼rkiyeâ€™nin bÃ¼yÃ¼mesi olduÄŸunu, bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceyle istihdamÄ± artÄ±rmak, iÅŸsizlik oranÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in pek Ã§ok tedbiri ve programÄ± hayata geÃ§irdiklerini vurguladÄ±.

TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e, gÃ¼Ã§lendikÃ§e ve zenginleÅŸtikÃ§e ortaya Ã§Ä±kan katma deÄŸerden milletin her bir ferdinin yararlanmasÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ Ã§abayÄ± gÃ¶sterdiklerine ve gÃ¶stermeye devam edeceklerine iÅŸaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±:

"Ä°ÅŸÃ§ilerimizin hakkÄ±nÄ±n, hukukunun korunmasÄ± doÄŸrultusunda yapÄ±lacak her tÃ¼rlÃ¼ samimi Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± desteklemeye devam edecek, iÅŸÃ§i ve emekÃ§i kardeÅŸlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yÃ¼rÃ¼yeceÄŸiz. TÃ¼m dÃ¼nyada birlik, dayanÄ±ÅŸma ve haksÄ±zlÄ±klarla mÃ¼cadele gÃ¼nÃ¼ olarak kutlanan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n anlamÄ±na uygun ÅŸekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasÄ±nda kutlanmasÄ±nÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n dile getirilmesine ve Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutulmasÄ±na vesile olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ± en kalbi duygularÄ±mla selamlÄ±yorum."