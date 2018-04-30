13:09, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Yunanistan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Avrupa'ya aÃ§Ä±lan liman: Patras

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'Ä±n Ä°talya'ya aÃ§Ä±lan kapÄ±sÄ±, liman kenti Patras'ta yÃ¼zlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, diÄŸer Avrupa Ã¼lkelerine ulaÅŸmak iÃ§in tÄ±r dorselerine ve gemilere kaÃ§ak olarak binmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Ã§oÄŸunlukla Ã¶ÄŸleden sonra limanÄ±n etrafÄ±ndaki demirlerin Ã¼zerinden gruplar halinde atlayarak akÅŸam kalkacak gemi iÃ§in bekleyen tÄ±rlarÄ±n gizli bÃ¶lmelerine saklanmaya Ã§abalÄ±yor. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n limanda devriye gezen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan fark edilmeleri Ã¼zerine ise genellikle dakikalar sÃ¼ren kovalamaca yaÅŸanÄ±yor.

Liman gÃ¼venliÄŸi ve polis engeline takÄ±lmadan tÄ±rlara saklanmayÄ± baÅŸaran sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Avrupa hayali ise aradan birkaÃ§ saat geÃ§meden yapÄ±lan gÃ¼venlik aramalarÄ±nda sona eriyor.Â

BazÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar kovalamaca sÄ±rasÄ±nda veya tÄ±rlarÄ±n iÃ§ine saklanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yaralanÄ±rken, bazÄ±larÄ± ise gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan susuzluktan bayÄ±lmÄ±ÅŸ halde bulunuyor.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, yakalanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan limandan Ã§Ä±karÄ±lÄ±p Ã§oÄŸunlukla serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar bir gÃ¼nlÃ¼k nezaretin ardÄ±ndan tekrar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸuyor.

Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼ren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, ertesi gÃ¼nkÃ¼ gemi iÃ§in soluÄŸu tekrar limanda alÄ±yor.

Ã–NLEM Ä°Ã‡Ä°N DUVAR Ä°NÅžA EDÄ°LECEK

Yunanistan'dan Avrupa'ya aÃ§Ä±lan Balkan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± rotasÄ±ndaki Ã¼lkelerin, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda kapatmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Patras LimanÄ±'na yÃ¶neldi. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n limana yÃ¶nelmesi, bÃ¶lgede Ã¶nlemlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±na neden oluyor.

Patras Polisi'nden edinilen bilgiye gÃ¶re, hemen her gÃ¼n yaÅŸanan bu tÃ¼r olaylarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in liman Ã§evresine duvar inÅŸa edilmesi planlanÄ±yor.

HAYAT MÃœCADELESÄ° VERÄ°YORLAR

Yunanistan'da Ã§oÄŸunluÄŸu Afganistan'dan gelen yaklaÅŸÄ±k bin kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, Ã§ok zor koÅŸullarda hayat mÃ¼cadelesi veriyor. SÃ¶z konusu kiÅŸiler, liman civarÄ±nda su ve elektrikten yoksun, metruk depo ve atÃ¶lyelerde kalÄ±yor. GÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± imkanlar hariÃ§ neredeyse hiÃ§bir saÄŸlÄ±k hizmeti alamayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, hijyen koÅŸullarÄ±ndan uzak, Ã¶lÃ¼ farelerin olduÄŸu alanlarda yaÅŸÄ±yor.

GÃ¼venlikten uzak bÃ¶lgede yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, Ã§oÄŸu kez yakalanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polislerden ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼klerini de iddia ediyor.

Avrupa hayaliyle geldikleri Yunanistan'da mahsur kalan yaklaÅŸÄ±k 60 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bulunuyor. Ä°ltica talepleri kabul edilmeyen veya diÄŸer Avrupa Ã¼lkelerine geÃ§mek isteyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, sahte pasaport dahil birÃ§ok farklÄ± yÃ¶nteme baÅŸvuruyor.