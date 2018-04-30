Yunanistan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Avrupa'ya aÃ§Ä±lan liman: Patras

Yunanistan'Ä±n Ä°talya'ya aÃ§Ä±lan kapÄ±sÄ±, liman kenti Patras'ta yÃ¼zlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, diÄŸer Avrupa Ã¼lkelerine ulaÅŸmak iÃ§in tÄ±r dorselerine ve gemilere kaÃ§ak olarak binmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Ã§oÄŸunlukla Ã¶ÄŸleden sonra limanÄ±n etrafÄ±ndaki demirlerin Ã¼zerinden gruplar halinde atlayarak akÅŸam kalkacak gemi iÃ§in bekleyen tÄ±rlarÄ±n gizli bÃ¶lmelerine saklanmaya Ã§abalÄ±yor. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n limanda devriye gezen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan fark edilmeleri Ã¼zerine ise genellikle dakikalar sÃ¼ren kovalamaca yaÅŸanÄ±yor.
Liman gÃ¼venliÄŸi ve polis engeline takÄ±lmadan tÄ±rlara saklanmayÄ± baÅŸaran sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Avrupa hayali ise aradan birkaÃ§ saat geÃ§meden yapÄ±lan gÃ¼venlik aramalarÄ±nda sona eriyor.Â
BazÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar kovalamaca sÄ±rasÄ±nda veya tÄ±rlarÄ±n iÃ§ine saklanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yaralanÄ±rken, bazÄ±larÄ± ise gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan susuzluktan bayÄ±lmÄ±ÅŸ halde bulunuyor.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, yakalanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan limandan Ã§Ä±karÄ±lÄ±p Ã§oÄŸunlukla serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar bir gÃ¼nlÃ¼k nezaretin ardÄ±ndan tekrar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne kavuÅŸuyor.
Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa sÃ¼ren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, ertesi gÃ¼nkÃ¼ gemi iÃ§in soluÄŸu tekrar limanda alÄ±yor.
Yunanistan'dan Avrupa'ya aÃ§Ä±lan Balkan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± rotasÄ±ndaki Ã¼lkelerin, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda kapatmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Patras LimanÄ±'na yÃ¶neldi. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n limana yÃ¶nelmesi, bÃ¶lgede Ã¶nlemlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±na neden oluyor.
Patras Polisi'nden edinilen bilgiye gÃ¶re, hemen her gÃ¼n yaÅŸanan bu tÃ¼r olaylarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in liman Ã§evresine duvar inÅŸa edilmesi planlanÄ±yor.
Yunanistan'da Ã§oÄŸunluÄŸu Afganistan'dan gelen yaklaÅŸÄ±k bin kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±, Ã§ok zor koÅŸullarda hayat mÃ¼cadelesi veriyor. SÃ¶z konusu kiÅŸiler, liman civarÄ±nda su ve elektrikten yoksun, metruk depo ve atÃ¶lyelerde kalÄ±yor. GÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± imkanlar hariÃ§ neredeyse hiÃ§bir saÄŸlÄ±k hizmeti alamayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, hijyen koÅŸullarÄ±ndan uzak, Ã¶lÃ¼ farelerin olduÄŸu alanlarda yaÅŸÄ±yor.
GÃ¼venlikten uzak bÃ¶lgede yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, Ã§oÄŸu kez yakalanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polislerden ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼klerini de iddia ediyor.
Avrupa hayaliyle geldikleri Yunanistan'da mahsur kalan yaklaÅŸÄ±k 60 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bulunuyor. Ä°ltica talepleri kabul edilmeyen veya diÄŸer Avrupa Ã¼lkelerine geÃ§mek isteyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, sahte pasaport dahil birÃ§ok farklÄ± yÃ¶nteme baÅŸvuruyor.
Hamaney, ABD'nin Ä°ran aleyhine ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmak istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Afganistan'da NATO konvoyuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, 5'i RomanyalÄ± asker olmak Ã¼zere 16 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Yunanistan'da zor koÅŸullarda hayat mÃ¼cadelesi veren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, Avrupa hayaliyle Patras LimanÄ±'ndan Ä°talya'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸsalar da, pek Ã§oÄŸu amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadan gÃ¼venlik aramalarÄ±nda yakalanÄ±yor.
KÄ±rÅŸehir AfganlÄ±lar Bilgilendirme ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Ã¼yeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM) Ã¼lkelerindeki gÃ¼venlik sorunu nedeniyle Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri gÃ¶nderilmemesini istedi.
Esed rejimi ve Ä°ran gÃ¼Ã§leri, GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi statÃ¼sÃ¼ndeki Humusâ€™un kuzeyine ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor. Hedefte, Humusâ€™un da Astanaâ€™ya raÄŸmen muhaliflerden alÄ±nmasÄ± var.
Filistin'e Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸ Merkezi BaÅŸkanÄ± Al-Zeer, "Filistin'deki kardeÅŸlerimize ÅŸunu sÃ¶ylemek istiyoruz ki biz bir halkÄ±z, bir milletiz. Filistinliler arasÄ±ndaki her tÃ¼rlÃ¼ ihtilafa karÅŸÄ±yÄ±z." dedi.
GÃ¼ney Kore, geÃ§en hafta Kuzey Kore ile ikili zirve sonucu varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n ilk adÄ±mÄ± olarak sÄ±nÄ±rdaki propaganda hoparlÃ¶rlerini kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TÃ¼rkiye'nin vize serbestisine iliÅŸkin ÅŸubat ayÄ±nda BrÃ¼ksel'e sunduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± inceleniyor. AB Komisyonundan teknik bir heyet, plan Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mayÄ±s ayÄ± ortalarÄ±nda TÃ¼rkiye'ye gelerek, kalan 7 kritere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak.
TÃ¼rkmenistan, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™de ABD'nin kararlarÄ±nÄ± desteklemeyen Ã¼lkeler listesine girdi.
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ cep telefonu operatÃ¶rÃ¼ T-Mobile ile dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ operatÃ¶rÃ¼ Sprint birleÅŸme kararÄ± aldÄ±
Ermenistan'Ä±n muhalefet lideri PaÅŸinyan, Ã¼lkenin Kolektif GÃ¼venlik AntlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve Avrupa Ekonomik BirliÄŸi Ã¼yeliÄŸinin korunmasÄ±nÄ± savundu
Esed rejiminin Halep ve Hama'daki askeri Ã¼slerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Ä°ran kaynaklarÄ± Ã¼slerde Ä°ranlÄ± gÃ¼Ã§lerin zaiyat verdiÄŸini bildirdi.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de peÅŸ peÅŸe dÃ¼zenlenen iki saldÄ±rÄ±da, 8'i gazeteci 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rÄ±yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼stlendi
Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Szijjarto, Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ± Van der Bellen'in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Soros hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±na, "Avusturya CumhurbaÅŸkanÄ±, George Soros ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n tarafÄ±na geÃ§ti.'' sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi.
Ä°ngiltere Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Rudd, parlamentoyu yanÄ±lttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, istifa kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Suriye'nin Deyrizor ilinde PYD/PKK ve rejim yanlÄ±sÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.