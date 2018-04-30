13:18, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Siyasi partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± bu hafta belli olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± takvim kapsamÄ±nda Mecliste grubu bulanan siyasi partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n bu hafta belli olacaÄŸÄ± bildirildi.

24 Haziranâ€™da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri iÃ§in YSK tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan seÃ§im takvimine gÃ¶re, ittifaklarÄ±n ve Mecliste grubu bulanan siyasi partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak.

Siyasi partiler cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±na iliÅŸkin baÅŸvurularÄ± 5 MayÄ±s saat 17.00'ye kadar, seÃ§menler tarafÄ±ndan aday gÃ¶sterilecekler ise 2 MayÄ±s saat 17.00'ye kadar YSK'ye yapabilecek.

SeÃ§menler tarafÄ±ndan aday gÃ¶sterilecekler iÃ§in gerekli 100 bin imzanÄ±n 4-9 MayÄ±s'ta toplanmasÄ± gerekecek ve bu sÃ¼re iÃ§erisinde seÃ§menler aday gÃ¶sterecekleri kiÅŸi iÃ§in ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±na imza verecek.

BaÅŸvuru sÃ¼recinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cumhurbaÅŸkanÄ± geÃ§ici aday listesi 10 MayÄ±s'ta Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak ve itiraz sÃ¼resi baÅŸlayacak. Ä°tirazlar, 11 MayÄ±s saat 17.00'ye kadar yapÄ±labilecek. YSK, itirazlarÄ± 12 MayÄ±s'ta karara baÄŸlayacak. 13 MayÄ±s'ta ise cumhurbaÅŸkanÄ± kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi propaganda dÃ¶nemi baÅŸlayacak.

ERDOÄžAN 4 MAYIS'TA ADAY GÃ–STERÄ°LECEK

SeÃ§im takvimi uyarÄ±nca, 24 Haziran cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi iÃ§in Mecliste grubu bulanan partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± bu hafta iÃ§inde kesinleÅŸmesi gerekiyor.

Bu doÄŸrultuda AK Parti ve MHP'nin oluÅŸturduÄŸu ve BBP'nin destek verdiÄŸi "Cumhur Ä°ttifakÄ±"nÄ±n adayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan olacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 27 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ seÃ§ime yÃ¶nelik adaylÄ±k muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti Grup BaÅŸkanvekillerine teslim etmiÅŸti. AK Parti TBMM Grubu, 2 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplanacak. ToplantÄ±da, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, 24 Haziran 2018 seÃ§iminde CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterilmesi iÃ§in grup kararÄ± alÄ±nacak.

ErdoÄŸan'Ä± AK Parti'li 316 milletvekilinin imzasÄ±yla aday gÃ¶stermek isteyen AK Parti Grubu, milletvekillerinin imzasÄ±nÄ± almaya devam ediyor. AK Parti, ErdoÄŸan'Ä± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterecek.

CHP'DE ARAYIÅž SÃœRÃœYOR

Aday belirleme konusunda Parti Meclisi ile CHP TBMM Grubu ve Merkez YÃ¶netim Kuruluâ€™ndan tam yetki alan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bu ismi aÃ§Ä±klamasÄ± beklenen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun ayrÄ±ca ittifak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda partililerle de temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

HDP ADAYINI CUMA GÃœNÃœ AÃ‡IKLAYACAK

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan ise 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ partisinin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± kamuoyuyla paylaÅŸacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AKÅžENER'Ä°N ADAYLIK MÃœRACAATI Ä°Ã‡Ä°N SON 2 GÃœN

TBMM'de grubu bulunan partilerden Ä°YÄ° Parti'nin Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CHPâ€™den ayrÄ±larak partisine katÄ±lan ve grup kurulmasÄ±nÄ± saÄŸlayan milletvekillerinin imzasÄ±yla aday gÃ¶sterilmek istemediÄŸini ve 100 bin seÃ§menin imzasÄ± ile aday olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Bu baÄŸlamda AkÅŸener'in adaylÄ±k mÃ¼racaatÄ±nÄ± 2 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne kadar yapmasÄ± gerekiyor.

SAADET PARTÄ°SÄ° YARIN AÃ‡IKLAYACAK

Saadet Partisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise 1 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼, 100 bin seÃ§menin imzasÄ±yla belirlenecek cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±n isminin kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.