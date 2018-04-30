Siyasi partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± bu hafta belli olacak

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± takvim kapsamÄ±nda Mecliste grubu bulanan siyasi partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n bu hafta belli olacaÄŸÄ± bildirildi.
24 Haziranâ€™da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri iÃ§in YSK tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan seÃ§im takvimine gÃ¶re, ittifaklarÄ±n ve Mecliste grubu bulanan siyasi partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak.
Siyasi partiler cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±na iliÅŸkin baÅŸvurularÄ± 5 MayÄ±s saat 17.00'ye kadar, seÃ§menler tarafÄ±ndan aday gÃ¶sterilecekler ise 2 MayÄ±s saat 17.00'ye kadar YSK'ye yapabilecek.
SeÃ§menler tarafÄ±ndan aday gÃ¶sterilecekler iÃ§in gerekli 100 bin imzanÄ±n 4-9 MayÄ±s'ta toplanmasÄ± gerekecek ve bu sÃ¼re iÃ§erisinde seÃ§menler aday gÃ¶sterecekleri kiÅŸi iÃ§in ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±na imza verecek.
BaÅŸvuru sÃ¼recinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cumhurbaÅŸkanÄ± geÃ§ici aday listesi 10 MayÄ±s'ta Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak ve itiraz sÃ¼resi baÅŸlayacak. Ä°tirazlar, 11 MayÄ±s saat 17.00'ye kadar yapÄ±labilecek. YSK, itirazlarÄ± 12 MayÄ±s'ta karara baÄŸlayacak. 13 MayÄ±s'ta ise cumhurbaÅŸkanÄ± kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi propaganda dÃ¶nemi baÅŸlayacak.
SeÃ§im takvimi uyarÄ±nca, 24 Haziran cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi iÃ§in Mecliste grubu bulanan partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± bu hafta iÃ§inde kesinleÅŸmesi gerekiyor.
Bu doÄŸrultuda AK Parti ve MHP'nin oluÅŸturduÄŸu ve BBP'nin destek verdiÄŸi "Cumhur Ä°ttifakÄ±"nÄ±n adayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan olacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 27 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ seÃ§ime yÃ¶nelik adaylÄ±k muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti Grup BaÅŸkanvekillerine teslim etmiÅŸti. AK Parti TBMM Grubu, 2 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplanacak. ToplantÄ±da, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, 24 Haziran 2018 seÃ§iminde CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterilmesi iÃ§in grup kararÄ± alÄ±nacak.
ErdoÄŸan'Ä± AK Parti'li 316 milletvekilinin imzasÄ±yla aday gÃ¶stermek isteyen AK Parti Grubu, milletvekillerinin imzasÄ±nÄ± almaya devam ediyor. AK Parti, ErdoÄŸan'Ä± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterecek.
Aday belirleme konusunda Parti Meclisi ile CHP TBMM Grubu ve Merkez YÃ¶netim Kuruluâ€™ndan tam yetki alan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bu ismi aÃ§Ä±klamasÄ± beklenen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun ayrÄ±ca ittifak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda partililerle de temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.
HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan ise 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ partisinin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± kamuoyuyla paylaÅŸacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
TBMM'de grubu bulunan partilerden Ä°YÄ° Parti'nin Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CHPâ€™den ayrÄ±larak partisine katÄ±lan ve grup kurulmasÄ±nÄ± saÄŸlayan milletvekillerinin imzasÄ±yla aday gÃ¶sterilmek istemediÄŸini ve 100 bin seÃ§menin imzasÄ± ile aday olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Bu baÄŸlamda AkÅŸener'in adaylÄ±k mÃ¼racaatÄ±nÄ± 2 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne kadar yapmasÄ± gerekiyor.
Saadet Partisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise 1 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼, 100 bin seÃ§menin imzasÄ±yla belirlenecek cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±n isminin kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Meclis'te grubu bulunan partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± bu hafta belli olacak. AK Parti, ErdoÄŸan'Ä± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterecek. CHP'de, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Saadet Partisi adayÄ±nÄ± yarÄ±n, HDP ise cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'yi bir kaosa, kargaÅŸaya, krize, bunalÄ±ma sokmayacak bir tavÄ±r iÃ§erisinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
CHP Genel Merkezi'nde, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ± alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Meysan vilayetinde Vali Lazim ile bir araya gelerek, TÃ¼rkiye'nin buradaki yatÄ±rÄ±m ve destek projeleri hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
FETÃ–'nÃ¼n "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±" soruÅŸturmasÄ±nda, aralarÄ±nda eski albaylarÄ±n da bulunduÄŸu 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilirken, ÅŸu ana kadar 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Berat Kandili mesajÄ±nda, dini gelenekte af, merhamet ve maÄŸfiret vesilesi olarak kabul edilen gecenin, Allah'Ä±n lÃ¼tuf ve inayetiyle hep birlikte idrak edileceÄŸini belirtti.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun yayÄ±n ilkelerine iliÅŸkin kararÄ± uyarÄ±nca, tarafsÄ±zlÄ±k, gerÃ§eklik ve doÄŸruluk ilkelerine uygun davranmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ± ile yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±n, tek yÃ¶nlÃ¼, taraf tutan yayÄ±nlar yapamayacak.
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Cizre Belediyesi okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±rmak amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± proje kapsamÄ±nda kitap kÃ¶ÅŸesi oluÅŸturduÄŸu kÄ±raathanelere kitap hediye etti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev tarafÄ±ndan KÃ¶ksaray'da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.
Ä°slam'da mÃ¼barek kabul edilen gecelerden ve Ramazan ayÄ±nÄ±n geliÅŸinin mÃ¼jdecisi olan Åžaban ayÄ±nÄ±n on beÅŸinci gecesi olan Berat kandili, bu akÅŸam idrak edilecek
Bestler-Dereler KurtdaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 asker ÅŸehit oldu
PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi, doÄŸal gÃ¼zellikleriyle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi oldu
CHP'den 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ±, yarÄ±ndan itibaren parti genel merkezinden alÄ±nacak
ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Ä°l Kongresi Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Tam bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ndayÄ±z. Bunu niye sÃ¶ylÃ¼yoruz? Zira TÃ¼rkiye, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ile artÄ±k bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±na gelmiÅŸtir. Bu dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± TÃ¼rkiye'nin ileri atÄ±lÄ±m noktasÄ± olacaktÄ±r." dedi.
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan top ve havan atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda 4 PKK'lÄ± terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, Ã§ok sayÄ±da malzeme ele geÃ§irildi.