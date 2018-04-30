Hamaney'den ABD'ye: BÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran Lideri Ali Hamaney, ABD'nin Ä°ran aleyhine ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
BaÅŸkent Tahran'da 1 MayÄ±s Ä°ÅŸÃ§i GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle konuÅŸan Hamaney, ABD'yi Ä°ran'a karÅŸÄ± ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼tmek ve bÃ¶lge Ã¼lkelerini Ä°ran aleyhine tahrik etmekle suÃ§ladÄ±.
Ä°ran'a yÃ¶nelik ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±yla Ã¶n plana Ã§Ä±kan ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hedef alan Hamaney, "BugÃ¼n bizim aleyhimize Ã§alÄ±ÅŸan savaÅŸ karargÃ¢hÄ± ABD'nin Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. DÃ¼ÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ä°ran'la mÃ¼cadele yollarÄ±ndan biri ekonomi, diÄŸeri de anlayÄ±ÅŸÄ± kÄ±t bazÄ± bÃ¶lge Ã¼lkelerini aleyhimize tahrik etmeleridir." dedi.
ABD'nin MÃ¼slÃ¼manlarÄ± birbirleriyle savaÅŸtÄ±rmak istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Hamaney, Washington yÃ¶netiminin bÃ¶lgede ihtilaf ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmak iÃ§in Ä°ran'a karÅŸÄ± Suudi Arabistan'Ä± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki askeri varlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik ABD'nin eleÅŸtirilerine de deÄŸinen Hamaney, Ä°ran'Ä±n bu bÃ¶lgede yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ABD'nin buradan Ã§ekilmesi gerektiÄŸini kaydetti.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ran'la imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi gerektiÄŸini aksi takdirde Ã¼lkesinin anlaÅŸmadan Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Trump'Ä±n, Ä°ran ile 5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Rusya, Ã‡in ve Almanya) arasÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmayla ilgili son kararÄ±nÄ± 12 MayÄ±s'ta aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor. Son gÃ¼nlerde konuyla ilgili yoÄŸun diplomasi trafiÄŸi gerÃ§ekleÅŸtiren Trump'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmaya Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze faaliyetlerini durdurmasÄ± ve bÃ¶lgeden askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ekmesiyle ilgili maddelerin eklenmesini istediÄŸi belirtiliyor.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ Kara Operasyonu'nun BaÄŸdat'taki ana karargahlarÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± verilen "bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelenin sona erdiÄŸi" gerekÃ§esiyle dÃ¼zenlenen resmi tÃ¶renle laÄŸvedildi
Ãœlke genelinde binlerce ÅŸofÃ¶rÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar oldu
GÃ¶revinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde halka seslenen KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Her iki toplumun gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± dikkate alan bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmak hala mÃ¼mkÃ¼n" ifadesini kullandÄ±.
24 Haziran seÃ§imlerinin ilkleri arasÄ±nda yer alan siyasi partilerin ittifak kurarak seÃ§ime girebilmeleri iÃ§in sÃ¼reÃ§ bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Moskovaâ€™da yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yazÄ±ÅŸmalarÄ±na eriÅŸim iÃ§in gerekli bilgileri Rusya Federal GÃ¼venlik Servisiyle (FSB) paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Telegramâ€™Ä±n yasaklanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Ä°srail, Gazze'de Filistinli gÃ¶stericilere yÃ¶nelik gerÃ§ek mermiyle ateÅŸ aÃ§ma politikasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± reddetti
Suriye'de YermÃ¼k KampÄ±'nÄ±n DEAÅž iÅŸgalindeki batÄ± kÄ±smÄ±na doÄŸru ilerleyen rejim, kuzeydeki kÃ¼Ã§Ã¼k alanÄ± tahliye yoluyla ele geÃ§irmek iÃ§in Heyet Tahrir Åžam ile anlaÅŸtÄ±.
DÃ¼n istifa eden Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ruddâ€™un yerine Pakistan kÃ¶kenli Javid atandÄ±
Suriye rejiminin Halep ve ve Hama'daki askeri Ã¼slerine dÃ¼n akÅŸam yapÄ±lan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Ä°srail GÃ¼venlik Kabinesi acil toplantÄ± kararÄ± aldÄ±
8 Nisan'dan beri Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen Paris-3 Ãœniversitesinin Censier kampÃ¼sÃ¼, polis operasyonuyla tahliye edildi
Ã–zbekistan'a resmi ziyarette bulunan ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyayev ile Ã–zbekistan'Ä±n TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler Konseyi'ne katÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
Hamaney, ABD'nin Ä°ran aleyhine ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmak istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Afganistan'da NATO konvoyuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, 5'i RomanyalÄ± asker olmak Ã¼zere 16 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Yunanistan'da zor koÅŸullarda hayat mÃ¼cadelesi veren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, Avrupa hayaliyle Patras LimanÄ±'ndan Ä°talya'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸsalar da, pek Ã§oÄŸu amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadan gÃ¼venlik aramalarÄ±nda yakalanÄ±yor.
KÄ±rÅŸehir AfganlÄ±lar Bilgilendirme ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Ã¼yeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM) Ã¼lkelerindeki gÃ¼venlik sorunu nedeniyle Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri gÃ¶nderilmemesini istedi.
Esed rejimi ve Ä°ran gÃ¼Ã§leri, GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi statÃ¼sÃ¼ndeki Humusâ€™un kuzeyine ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor. Hedefte, Humusâ€™un da Astanaâ€™ya raÄŸmen muhaliflerden alÄ±nmasÄ± var.