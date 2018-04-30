13:38, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ä°ran Lideri Hamaney'den ABD'ye suÃ§lama





Hamaney, ABD'nin Ä°ran aleyhine ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmak istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran Lideri Ali Hamaney, ABD'nin Ä°ran aleyhine ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. BaÅŸkent Tahran'da 1 MayÄ±s Ä°ÅŸÃ§i GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle konuÅŸan Hamaney, ABD'yi Ä°ran'a karÅŸÄ± ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼tmek ve bÃ¶lge Ã¼lkelerini Ä°ran aleyhine tahrik etmekle suÃ§ladÄ±. Ä°ran'a yÃ¶nelik ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±yla Ã¶n plana Ã§Ä±kan ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hedef alan Hamaney, "BugÃ¼n bizim aleyhimize Ã§alÄ±ÅŸan savaÅŸ karargÃ¢hÄ± ABD'nin Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. DÃ¼ÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ä°ran'la mÃ¼cadele yollarÄ±ndan biri ekonomi, diÄŸeri de anlayÄ±ÅŸÄ± kÄ±t bazÄ± bÃ¶lge Ã¼lkelerini aleyhimize tahrik etmeleridir." dedi. ABD'nin MÃ¼slÃ¼manlarÄ± birbirleriyle savaÅŸtÄ±rmak istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren Hamaney, Washington yÃ¶netiminin bÃ¶lgede ihtilaf ve Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmak iÃ§in Ä°ran'a karÅŸÄ± Suudi Arabistan'Ä± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki askeri varlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik ABD'nin eleÅŸtirilerine de deÄŸinen Hamaney, Ä°ran'Ä±n bu bÃ¶lgede yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ABD'nin buradan Ã§ekilmesi gerektiÄŸini kaydetti. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ran'la imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi gerektiÄŸini aksi takdirde Ã¼lkesinin anlaÅŸmadan Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Trump'Ä±n, Ä°ran ile 5+1 Ã¼lkeleri (ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Rusya, Ã‡in ve Almanya) arasÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmayla ilgili son kararÄ±nÄ± 12 MayÄ±s'ta aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor. Son gÃ¼nlerde konuyla ilgili yoÄŸun diplomasi trafiÄŸi gerÃ§ekleÅŸtiren Trump'Ä±n nÃ¼kleer anlaÅŸmaya Ä°ran'Ä±n fÃ¼ze faaliyetlerini durdurmasÄ± ve bÃ¶lgeden askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ekmesiyle ilgili maddelerin eklenmesini istediÄŸi belirtiliyor.

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