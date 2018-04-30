13:36, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Afganistan'da NATO konvoyuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da 11 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Afganistan'da NATO konvoyuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, 5'i RomanyalÄ± asker olmak Ã¼zere 16 kiÅŸi de yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Kandahar vilayetinde NATO konvoyuna yÃ¶nelik intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 11 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Kandahar Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Kasim Afgan, intihar eylemcisinin, bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la NATO bÃ¼nyesinde gÃ¶rev yapan ve Daman ilÃ§esinde devriye gezen RomanyalÄ± askerlerin konvoyunu hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Afgan, saldÄ±rÄ±da 11 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini,Â 16 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yaralananlar arasÄ±nda 5 RomanyalÄ± asker bulunuyor. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.

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