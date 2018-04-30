13:50, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ã–zbekistan 'TÃ¼rk Dili KonuÅŸan Ãœlkeler'e Ã¼ye olacak





Ã–zbekistan'a resmi ziyarette bulunan ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyayev ile Ã–zbekistan'Ä±n TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler Konseyi'ne katÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev, Ã–zbekistan'Ä±n TÃ¼rk Dili KonuÅŸan Ãœlkeler Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'ne katÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile uzun uzun mÃ¼zakere ettik. Ã–zbekistan bayraÄŸÄ± da bu konseydeki bayraklar arasÄ±nda yer alacaktÄ±r. BiÅŸkek'teki toplantÄ±ya Ã–zbekistan da katÄ±lacaktÄ±r, bu Ã¶nemli, bÃ¼yÃ¼k bir karardÄ±r" dedi.

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