Fransa'da bir Ã¼niversite daha tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da eÄŸitim reformunu protesto amacÄ±yla 8 Nisan'dan beri Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen Paris-3 Ãœniversitesinin Censier kampÃ¼sÃ¼, polis operasyonuyla tahliye edildi.
Paris Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Censier kampÃ¼sÃ¼ne sabahÄ±n erken saatlerinde tahliye amaÃ§lÄ± operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, 8 Nisan'dan beri Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen kampÃ¼sten 50 civarÄ±nda kiÅŸinin dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve tahliye sÄ±rasÄ±nda herhangi olumsuz bir durumun yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Operasyon sonrasÄ± binada yÃ¼zlerce boÅŸ ÅŸiÅŸe ve yangÄ±n Ã§Ä±karma amaÃ§lÄ± kullanÄ±lan malzeme bulunduÄŸu, ayrÄ±ca aÅŸÄ±rÄ± sol ve anarÅŸist Ã¶rgÃ¼tlerin kullandÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da pankart ve bandrol ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.
Fransa'da hÃ¼kÃ¼metin eÄŸitim reformu ve Ã¼niversiteye giriÅŸ sisteminde uygulamaya soktuÄŸu dÃ¼zenlemeleri protesto amacÄ±yla Ã¼lkedeki Ã§ok sayÄ±da Ã¼niversite ve fakÃ¼ltede blokaj eylemleri yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Åžimdiye kadar 50'den fazla merkezde baÅŸlatÄ±lan eylemler sonrasÄ± Paris, Montpellier, Grenoble ve Lyon'da polis tarafÄ±ndan tahliye operasyonlarÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.
Ãœlkede Ã§ok sayÄ±da Ã¼niversite ve fakÃ¼lte binasÄ±nda kÄ±smi veya tamamen blokajÄ±n devam ettiÄŸi, bu binalar iÃ§in de tahliye iÅŸlemlerinin gÃ¼ndemde olduÄŸu ifade ediliyor.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ Kara Operasyonu'nun BaÄŸdat'taki ana karargahlarÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± verilen "bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelenin sona erdiÄŸi" gerekÃ§esiyle dÃ¼zenlenen resmi tÃ¶renle laÄŸvedildi
Ãœlke genelinde binlerce ÅŸofÃ¶rÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar oldu
GÃ¶revinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde halka seslenen KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Her iki toplumun gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± dikkate alan bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmak hala mÃ¼mkÃ¼n" ifadesini kullandÄ±.
24 Haziran seÃ§imlerinin ilkleri arasÄ±nda yer alan siyasi partilerin ittifak kurarak seÃ§ime girebilmeleri iÃ§in sÃ¼reÃ§ bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Moskovaâ€™da yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yazÄ±ÅŸmalarÄ±na eriÅŸim iÃ§in gerekli bilgileri Rusya Federal GÃ¼venlik Servisiyle (FSB) paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Telegramâ€™Ä±n yasaklanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Ä°srail, Gazze'de Filistinli gÃ¶stericilere yÃ¶nelik gerÃ§ek mermiyle ateÅŸ aÃ§ma politikasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± reddetti
Suriye'de YermÃ¼k KampÄ±'nÄ±n DEAÅž iÅŸgalindeki batÄ± kÄ±smÄ±na doÄŸru ilerleyen rejim, kuzeydeki kÃ¼Ã§Ã¼k alanÄ± tahliye yoluyla ele geÃ§irmek iÃ§in Heyet Tahrir Åžam ile anlaÅŸtÄ±.
DÃ¼n istifa eden Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ruddâ€™un yerine Pakistan kÃ¶kenli Javid atandÄ±
Suriye rejiminin Halep ve ve Hama'daki askeri Ã¼slerine dÃ¼n akÅŸam yapÄ±lan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Ä°srail GÃ¼venlik Kabinesi acil toplantÄ± kararÄ± aldÄ±
8 Nisan'dan beri Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen Paris-3 Ãœniversitesinin Censier kampÃ¼sÃ¼, polis operasyonuyla tahliye edildi
Ã–zbekistan'a resmi ziyarette bulunan ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyayev ile Ã–zbekistan'Ä±n TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler Konseyi'ne katÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
Hamaney, ABD'nin Ä°ran aleyhine ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmak istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Afganistan'da NATO konvoyuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, 5'i RomanyalÄ± asker olmak Ã¼zere 16 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Yunanistan'da zor koÅŸullarda hayat mÃ¼cadelesi veren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, Avrupa hayaliyle Patras LimanÄ±'ndan Ä°talya'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸsalar da, pek Ã§oÄŸu amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadan gÃ¼venlik aramalarÄ±nda yakalanÄ±yor.
KÄ±rÅŸehir AfganlÄ±lar Bilgilendirme ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Ã¼yeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM) Ã¼lkelerindeki gÃ¼venlik sorunu nedeniyle Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri gÃ¶nderilmemesini istedi.
Esed rejimi ve Ä°ran gÃ¼Ã§leri, GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi statÃ¼sÃ¼ndeki Humusâ€™un kuzeyine ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor. Hedefte, Humusâ€™un da Astanaâ€™ya raÄŸmen muhaliflerden alÄ±nmasÄ± var.