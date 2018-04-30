14:00, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Fransa'da bir Ã¼niversite daha tahliye edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da eÄŸitim reformunu protesto amacÄ±yla 8 Nisan'dan beri Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen Paris-3 Ãœniversitesinin Censier kampÃ¼sÃ¼, polis operasyonuyla tahliye edildi.

Paris Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Censier kampÃ¼sÃ¼ne sabahÄ±n erken saatlerinde tahliye amaÃ§lÄ± operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, 8 Nisan'dan beri Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen kampÃ¼sten 50 civarÄ±nda kiÅŸinin dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve tahliye sÄ±rasÄ±nda herhangi olumsuz bir durumun yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Operasyon sonrasÄ± binada yÃ¼zlerce boÅŸ ÅŸiÅŸe ve yangÄ±n Ã§Ä±karma amaÃ§lÄ± kullanÄ±lan malzeme bulunduÄŸu, ayrÄ±ca aÅŸÄ±rÄ± sol ve anarÅŸist Ã¶rgÃ¼tlerin kullandÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da pankart ve bandrol ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.

Fransa'da hÃ¼kÃ¼metin eÄŸitim reformu ve Ã¼niversiteye giriÅŸ sisteminde uygulamaya soktuÄŸu dÃ¼zenlemeleri protesto amacÄ±yla Ã¼lkedeki Ã§ok sayÄ±da Ã¼niversite ve fakÃ¼ltede blokaj eylemleri yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Åžimdiye kadar 50'den fazla merkezde baÅŸlatÄ±lan eylemler sonrasÄ± Paris, Montpellier, Grenoble ve Lyon'da polis tarafÄ±ndan tahliye operasyonlarÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.

Ãœlkede Ã§ok sayÄ±da Ã¼niversite ve fakÃ¼lte binasÄ±nda kÄ±smi veya tamamen blokajÄ±n devam ettiÄŸi, bu binalar iÃ§in de tahliye iÅŸlemlerinin gÃ¼ndemde olduÄŸu ifade ediliyor.