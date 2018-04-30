14:11, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ä°srail GÃ¼venlik Kabinesi'den acil toplantÄ± kararÄ±





Suriye rejiminin Halep ve ve Hama'daki askeri Ã¼slerine dÃ¼n akÅŸam yapÄ±lan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Ä°srail GÃ¼venlik Kabinesi acil toplantÄ± kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de rejime ait askeri Ã¼slerin dÃ¼n gece vurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail GÃ¼venlik Kabinesi'nin acil toplantÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, GÃ¼venlik Kabinesi "kuzey sÄ±nÄ±rÄ±ndaki" son geliÅŸmeleri deÄŸerlendirmek Ã¼zere bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra acil olarak toplanacak. Ä°srail Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlenecek toplantÄ±ya bazÄ± bakan ve askeri yetkililerin katÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. GÃ¼venlik Kabinesi'nin ana gÃ¼ndem maddesinin Suriye'de yaÅŸanan son geliÅŸmeler olduÄŸu kaydedildi. Suriye rejimine ait haber ajansÄ± SANA, dÃ¼n 22.30 sularÄ±nda rejimin Halep ve Hama'daki iki askeri Ã¼ssÃ¼ne fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini duyurmuÅŸtu. Her iki Ã¼ste Ä°ran destekli unsurlarÄ±n bulunduÄŸuna yer veren Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi ajanslarÄ±ndan Ä°SNA'nÄ±n haberinde ise saldÄ±rÄ±da en az 18'i Ä°ranlÄ± gÃ¼Ã§lerden olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilmiÅŸti. Ä°srail ordu sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ AA muhabirinin Suriye'deki saldÄ±rÄ±larla ilgili sorusuna yorum yapmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±. Suriye'nin Humus ÅŸehrindeki T-4 hava Ã¼ssÃ¼ne 9 Nisan'da dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2'si asker, 5'i milis 7 Ä°ranlÄ± Ã¶lmÃ¼ÅŸ, Rusya ve Ä°ran saldÄ±rÄ±yla ilgili Ä°srail'i suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.

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