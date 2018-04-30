İngiltere'ye Pakistan kökenli içişleri bakanı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere’de dün istifa eden İçişleri Bakanı Amber Rudd’un yerine Pakistan kökenli Sajid Javid geçti.
Bakanlığının göçmen politikası konusunda parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından dün istifa eden Rudd’un yerine İskan, Toplum ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanı Javid atandı.
Pakistan kökenli Javid, ülkenin azınlık mensubu ilk içişleri bakanı oldu.
Muhafazakar Parti’den 2010’da parlamentoya giren 48 yaşındaki Javid, 2012’den itibaren David Cameron ve Theresa May hükümetlerinde bakanlık ve bakan yardımcılığı görevi yaptı.
SINIR DIŞI UYGULAMALARI İSTİFA GETİRDİ
Eski İçişleri Bakanı Rudd, 2. Dünya Savaşı sonrasında başta Karayipler olmak üzere, eski kolonilerden işçi olarak ülkeye gelen göçmenlerin (Windrush) zorla sınır dışı edilmesine yönelik uygulamaları nedeniyle muhalefetin hedefi durumundaydı.
Rudd, parlamentonun konuya dair araştırma komisyonu önünde sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler konulduğuna ilişkin iddialarla ilgili “bilgisi olmadığını” söyleyerek kendisini savunmuştu. Daha sonra uygulamanın Rudd’un talimatı ve bilgisi çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıkmıştı.
Rudd’un sınır dışı uygulamasındaki sayısal hedefleri Başbakan May’e aktardığı bir mektup da basına sızmıştı.
Rudd’un adı İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin potansiyel lider adayları arasında da geçiyordu.
Rudd, kasım ayından bu yana May hükümetinden istifa eden 4. bakan olmuştu. Daha önce Savunma Bakanı Michael Fallon, Başbakan Yardımcısı Damian Green ve Eğitim Bakanı Justine Greening istifalarını vermişti.
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Dün istifa eden İçişleri Bakanı Rudd’un yerine Pakistan kökenli Javid atandı
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