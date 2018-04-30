YermÃ¼k KampÄ±'nda kÄ±smi tahliye anlaÅŸmasÄ±

Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejimi, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k KampÄ± ve Ã§evresinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž iÅŸgalindeki kÄ±smÄ±na saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BÃ¶lgenin Heyet Tahrir Åžam kontrolÃ¼ndeki kÄ±smÄ± iÃ§in ise tahliye anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±.
Åžam'Ä±n gÃ¼neyindeki YermÃ¼k KampÄ±'nÄ±n DEAÅž kontrolÃ¼ndeki alanÄ±n kuzey ucunda hakim rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± grup Heyet Tahrir Åžam, rejim ile dÃ¼n anlaÅŸmaya vardÄ±.
Bu kapsamda, Ä°dlib'de Heyet Tahrir Åžam kuÅŸatmasÄ±ndaki Åžii nÃ¼fuslu kÃ¶yler Fua ve Kefreya'dan binlerce kiÅŸinin tahliye edilmesinde uzlaÅŸÄ±ldÄ±. AnlaÅŸma henÃ¼z uygulamaya geÃ§irilmedi.
Ä°dlib'deki, tahliye iÃ§in yeÅŸil otobÃ¼slerin kÃ¶ylerde beklediÄŸini bildirdi.
Ã–te yandan, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu kontrolÃ¼ndeki Yelde, Bebile ve Beyt Sahim yerleÅŸimleri de rejim tarafÄ±ndan tahliye sÃ¼recine dahil edildi.
Ã‡Ä±kmak isteyen Ã–SO mensubu ve aileleri tahliye edilecek, kalmak isteyenler ise "rejimin affÄ±ndan yararlanarak" bÃ¶lgede yaÅŸamaya devam edebilecek.
Ã–te yandan, Esed rejimi gÃ¼Ã§leri, Kadem ve Asali bÃ¶lgelerinden doÄŸuya doÄŸru, YermÃ¼k KampÄ± bÃ¶lgesine ilerledi.
Rejim ve destekÃ§ilerinin aralÄ±ksÄ±z ve her tÃ¼rlÃ¼ silahÄ± kullanarak dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar sÃ¼rÃ¼yor.
Åžamâ€™Ä±n 8 kilometre gÃ¼neyinde yoÄŸun olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k KampÄ±, 16 kilometrekare alana yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir yerleÅŸim.
BÃ¶lgenin batÄ± kÄ±smÄ±ndaki 8 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™Ä±n, doÄŸu kesimindeki 7 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun kontrolÃ¼nde.
YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n kuzeyinde Esed rejimi ile DEAÅž arasÄ±nda kalan 1 kilometrekarelik alanÄ± ise rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplardan Heyet Tahrir Åžam kontrol ediyor.
YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r Esed rejimi ve Ä°ran destekli gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki YermÃ¼kâ€™Ã¼n DEAÅž kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgesinde yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸu Filistinli mÃ¼ltecilerden oluÅŸan 2 bin 500 aile yaÅŸÄ±yor.
Ã–SO kontrolÃ¼ndeki kÃ¼Ã§Ã¼k alanda ise yaklaÅŸÄ±k 100 bin sivil kuÅŸatma altÄ±nda.
YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n yÃ¼zde 95â€™ini iÅŸgal eden DEAÅž, kampÄ±n Ã§evresindeki Hacer El Esved semtinin tamamÄ±nÄ±, Tadamun Mahallesi'nin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile Kadem, As Sari ve MÃ¼ezziniye mahallerini kontrol ediyor.
Rejim gÃ¼Ã§leri, DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmelerinin ardÄ±ndan, 19 Nisan'da YermÃ¼k'e yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Onlarca Filistinli mÃ¼lteci Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ Kara Operasyonu'nun BaÄŸdat'taki ana karargahlarÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± verilen "bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelenin sona erdiÄŸi" gerekÃ§esiyle dÃ¼zenlenen resmi tÃ¶renle laÄŸvedildi
Ãœlke genelinde binlerce ÅŸofÃ¶rÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar oldu
GÃ¶revinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde halka seslenen KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Her iki toplumun gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± dikkate alan bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmak hala mÃ¼mkÃ¼n" ifadesini kullandÄ±.
24 Haziran seÃ§imlerinin ilkleri arasÄ±nda yer alan siyasi partilerin ittifak kurarak seÃ§ime girebilmeleri iÃ§in sÃ¼reÃ§ bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Moskovaâ€™da yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yazÄ±ÅŸmalarÄ±na eriÅŸim iÃ§in gerekli bilgileri Rusya Federal GÃ¼venlik Servisiyle (FSB) paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Telegramâ€™Ä±n yasaklanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Ä°srail, Gazze'de Filistinli gÃ¶stericilere yÃ¶nelik gerÃ§ek mermiyle ateÅŸ aÃ§ma politikasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± reddetti
Suriye'de YermÃ¼k KampÄ±'nÄ±n DEAÅž iÅŸgalindeki batÄ± kÄ±smÄ±na doÄŸru ilerleyen rejim, kuzeydeki kÃ¼Ã§Ã¼k alanÄ± tahliye yoluyla ele geÃ§irmek iÃ§in Heyet Tahrir Åžam ile anlaÅŸtÄ±.
DÃ¼n istifa eden Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ruddâ€™un yerine Pakistan kÃ¶kenli Javid atandÄ±
Suriye rejiminin Halep ve ve Hama'daki askeri Ã¼slerine dÃ¼n akÅŸam yapÄ±lan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Ä°srail GÃ¼venlik Kabinesi acil toplantÄ± kararÄ± aldÄ±
8 Nisan'dan beri Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen Paris-3 Ãœniversitesinin Censier kampÃ¼sÃ¼, polis operasyonuyla tahliye edildi
Ã–zbekistan'a resmi ziyarette bulunan ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyayev ile Ã–zbekistan'Ä±n TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler Konseyi'ne katÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
Hamaney, ABD'nin Ä°ran aleyhine ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmak istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Afganistan'da NATO konvoyuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, 5'i RomanyalÄ± asker olmak Ã¼zere 16 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Yunanistan'da zor koÅŸullarda hayat mÃ¼cadelesi veren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, Avrupa hayaliyle Patras LimanÄ±'ndan Ä°talya'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸsalar da, pek Ã§oÄŸu amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadan gÃ¼venlik aramalarÄ±nda yakalanÄ±yor.
KÄ±rÅŸehir AfganlÄ±lar Bilgilendirme ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Ã¼yeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM) Ã¼lkelerindeki gÃ¼venlik sorunu nedeniyle Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri gÃ¶nderilmemesini istedi.
Esed rejimi ve Ä°ran gÃ¼Ã§leri, GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi statÃ¼sÃ¼ndeki Humusâ€™un kuzeyine ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor. Hedefte, Humusâ€™un da Astanaâ€™ya raÄŸmen muhaliflerden alÄ±nmasÄ± var.