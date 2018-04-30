14:57, 30 Nisan 2018 Pazartesi

YermÃ¼k KampÄ±'nda kÄ±smi tahliye anlaÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejimi, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k KampÄ± ve Ã§evresinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž iÅŸgalindeki kÄ±smÄ±na saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BÃ¶lgenin Heyet Tahrir Åžam kontrolÃ¼ndeki kÄ±smÄ± iÃ§in ise tahliye anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±.

Åžam'Ä±n gÃ¼neyindeki YermÃ¼k KampÄ±'nÄ±n DEAÅž kontrolÃ¼ndeki alanÄ±n kuzey ucunda hakim rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± grup Heyet Tahrir Åžam, rejim ile dÃ¼n anlaÅŸmaya vardÄ±.

Bu kapsamda, Ä°dlib'de Heyet Tahrir Åžam kuÅŸatmasÄ±ndaki Åžii nÃ¼fuslu kÃ¶yler Fua ve Kefreya'dan binlerce kiÅŸinin tahliye edilmesinde uzlaÅŸÄ±ldÄ±. AnlaÅŸma henÃ¼z uygulamaya geÃ§irilmedi.

Ä°dlib'deki, tahliye iÃ§in yeÅŸil otobÃ¼slerin kÃ¶ylerde beklediÄŸini bildirdi.

Ã–te yandan, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu kontrolÃ¼ndeki Yelde, Bebile ve Beyt Sahim yerleÅŸimleri de rejim tarafÄ±ndan tahliye sÃ¼recine dahil edildi.

Ã‡Ä±kmak isteyen Ã–SO mensubu ve aileleri tahliye edilecek, kalmak isteyenler ise "rejimin affÄ±ndan yararlanarak" bÃ¶lgede yaÅŸamaya devam edebilecek.

REJÄ°M YERMÃœK'TE Ä°LERLEDÄ°

Ã–te yandan, Esed rejimi gÃ¼Ã§leri, Kadem ve Asali bÃ¶lgelerinden doÄŸuya doÄŸru, YermÃ¼k KampÄ± bÃ¶lgesine ilerledi.

Rejim ve destekÃ§ilerinin aralÄ±ksÄ±z ve her tÃ¼rlÃ¼ silahÄ± kullanarak dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar sÃ¼rÃ¼yor.

YÃœZ BÄ°NDEN FAZLA SÄ°VÄ°L KUÅžATMA ALTINDA

Åžamâ€™Ä±n 8 kilometre gÃ¼neyinde yoÄŸun olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k KampÄ±, 16 kilometrekare alana yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir yerleÅŸim.

BÃ¶lgenin batÄ± kÄ±smÄ±ndaki 8 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™Ä±n, doÄŸu kesimindeki 7 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun kontrolÃ¼nde.

YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n kuzeyinde Esed rejimi ile DEAÅž arasÄ±nda kalan 1 kilometrekarelik alanÄ± ise rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplardan Heyet Tahrir Åžam kontrol ediyor.

YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r Esed rejimi ve Ä°ran destekli gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki YermÃ¼kâ€™Ã¼n DEAÅž kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgesinde yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸu Filistinli mÃ¼ltecilerden oluÅŸan 2 bin 500 aile yaÅŸÄ±yor.

Ã–SO kontrolÃ¼ndeki kÃ¼Ã§Ã¼k alanda ise yaklaÅŸÄ±k 100 bin sivil kuÅŸatma altÄ±nda.

YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n yÃ¼zde 95â€™ini iÅŸgal eden DEAÅž, kampÄ±n Ã§evresindeki Hacer El Esved semtinin tamamÄ±nÄ±, Tadamun Mahallesi'nin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile Kadem, As Sari ve MÃ¼ezziniye mahallerini kontrol ediyor.

Rejim gÃ¼Ã§leri, DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmelerinin ardÄ±ndan, 19 Nisan'da YermÃ¼k'e yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Onlarca Filistinli mÃ¼lteci Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.