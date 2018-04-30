15:06, 30 Nisan 2018 Pazartesi

DÃ¼nyada 330 milyondan fazla astÄ±m hastasÄ± var | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

2014 KÃ¼resel AstÄ±m Raporu'na gÃ¶re, dÃ¼nya genelinde yaklaÅŸÄ±k 334 milyon kiÅŸinin astÄ±m hastasÄ± olduÄŸu sanÄ±lÄ±yor. Bu rakamÄ±n, 2025'e kadar 400 milyona Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (DSÃ–) 2016 sonu verileri, 2015'de 383 bin kiÅŸi astÄ±m nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini gÃ¶steriyor. AstÄ±m iÃ§in KÃ¼resel GiriÅŸim (GINA) 2016 raporuna gÃ¶re, her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 346 bin kiÅŸi astÄ±m nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybediyor.

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Alerjik reaksiyonlarÄ± harekete geÃ§irebilecek veya solunum yollarÄ±nÄ± tahriÅŸ edebilecek madde ve zerrecikleri solumanÄ±n astÄ±mÄ±n geliÅŸmesinde Ã¶nemli risk faktÃ¶rleri olduÄŸu biliniyor.

AstÄ±ma hava kirliÄŸi, ev tozu akarlarÄ±, evcil hayvan tÃ¼yleri, rutubet ve kÃ¼fâ€‹, polenler, toz ve kimyasal maddeler gibi alerjenler, sigara dumanÄ±, hava deÄŸiÅŸimleri gibi Ã§eÅŸitli Ã§evresel faktÃ¶rlerin yanÄ± sÄ±ra obezite ve genetik yatkÄ±nlÄ±k da neden oluyor. Korku, Ã¶fke, heyecan gibi duygusal uyarÄ±mlar ile soÄŸuk hava ve egzersiz de hastalÄ±ÄŸÄ± tetikleyici faktÃ¶rler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

GÃ–RÃœLME SIKLIÄžI DÃœNYADA YÃœZDE 15 CÄ°VARINDA

Her ne kadar Ã¼lkeden Ã¼lkeye farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterse de astÄ±mÄ±n ortalama gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nyada yÃ¼zde 15 civarÄ±nda.

AkciÄŸer iÃ§i hava yollarÄ±nda daralmaya yol aÃ§an ve hastalarda nefes darlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, hÄ±rÄ±ltÄ± ve gÃ¶ÄŸÃ¼ste baskÄ± hissine neden olan astÄ±mla iliÅŸkili Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 80â€™den fazlasÄ± tedavi imkanlarÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼k ve orta-dÃ¼ÅŸÃ¼k gelirli Ã¼lkelerde kaydediliyor.

KÃ¼resel AstÄ±m Raporuna gÃ¶re, 2001-2010 dÃ¶neminde 5-34 yaÅŸ grubunda astÄ±ma baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mler, en fazla GÃ¼ney Afrika, Filipinler, Fiji ve Mauritiusâ€™da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. TÃ¼m yaÅŸ gruplarÄ±nda ise en fazla Ã¶lÃ¼m GÃ¼ney Afrika, Mauritius, Fiji, Filipinler ve MÄ±sÄ±râ€™da kayÄ±tlara geÃ§ti.

GELÄ°ÅžMÄ°Åž ÃœLKELERDE DAHA YAYGIN

NÃ¼fusa gÃ¶re astÄ±mdan kaynaklanan Ã¶lÃ¼mlerin Ã§oÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼k ve orta gelirli Ã¼lkelerde kaydediliyor ancak hastalÄ±k geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde daha yaygÄ±n gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

AstÄ±m hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±ndaki Ã¶nemli etkenlerden biri, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerdeki sanayileÅŸme ve bu durumun beraberinde getirdiÄŸi hava kirliliÄŸi ile Ã§evresel faktÃ¶rler.

NÃ¼fusa gÃ¶re astÄ±m gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± en fazla olan Ã¼lkeler arasÄ±nda Avustralya ve ABD'nin yanÄ± sÄ±ra bazÄ± BatÄ± Avrupa ve Latin Amerika Ã¼lkeleri yer alÄ±yor.

Ã‡ocuklarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 14â€™Ã¼nde astÄ±m semptomlarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

BulaÅŸÄ±cÄ± olmayan astÄ±m, Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ±nda en yaygÄ±n gÃ¶rÃ¼len kronik hastalÄ±klarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor.

UluslararasÄ± Ã‡ocukluk Ã‡aÄŸÄ± AstÄ±m ve Alerjik HastalÄ±klar Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±na (ISAAC) gÃ¶re, Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 14â€™Ã¼nde, genÃ§ yetiÅŸkinlerin (18-45 yaÅŸ) ise yÃ¼zde 8,6â€™sÄ±nda astÄ±m semptomlarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

En yaygÄ±n astÄ±m tÃ¼rÃ¼ alerjik astÄ±m. AstÄ±m teÅŸhisi konulan yetiÅŸkinlerin yÃ¼zde 50'sinden, Ã§ocuklarÄ±n ise yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nda alerjik astÄ±ma rastlanÄ±yor.

DÃ¼nya nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 20â€™si alerjik rinit ve alerjik astÄ±m gibi alerjik hastalÄ±klardan muzdarip. Alerjik rinitli hastalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 40â€™Ä± astÄ±m semptomlarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rken, astÄ±m hastalarÄ±nÄ±n ise yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 80â€™i alerjik rinit semptomlarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor.

Ã‡eÅŸitli tetikleyici faktÃ¶rlerin yanÄ± sÄ±ra artan hava kirliliÄŸi ve genÃ§ yaÅŸtan itibaren tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri kullanÄ±mÄ± ve pasif iÃ§iciliÄŸin artmasÄ±yla paralel olarak astÄ±m hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lme oranÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha da artÄ±yor.

Erken teÅŸhis edilmeyen astÄ±m hastalÄ±ÄŸÄ±, Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ±ndan baÅŸlayarak ilerliyor ve yetiÅŸkinlik dÃ¶neminde ciddi rahatsÄ±zlÄ±klara neden olabiliyor. Ã‡ocuklarda daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmesine raÄŸmen astÄ±mdan kaynaklanan Ã¶lÃ¼mler daha Ã§ok yetiÅŸkinlerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

KÃ¼resel AstÄ±m Raporuna gÃ¶re, astÄ±mdan en Ã§ok etkilenen ve astÄ±m semptomlarÄ±nÄ± en etkin ÅŸekilde hissedenler, 10-14 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklar ve 75-79 yaÅŸ arasÄ± yaÅŸlÄ±lardan oluÅŸuyor.

DÃ¼zenli ve etkin tedavi yÃ¶ntemleriyle astÄ±mdan kaynaklanan Ã¶lÃ¼mlerin neredeyse tamamÄ± Ã¶nlenebiliyor.

Avrupa Allerji ve Klinik Ä°mmunoloji DerneÄŸi (EAACI) verilerine gÃ¶re, 1990â€™da astÄ±mlÄ± her 100 bin erkekten 25â€™i Ã¶lÃ¼rken 2010â€™da bu rakam 13â€™e dÃ¼ÅŸtÃ¼. DiÄŸer yandan 1990â€™da astÄ±mlÄ± her 100 bin kadÄ±ndan 17â€™si yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken 2010â€™da bu rakam 9â€™a geriledi.

TÃ¼rkiyeâ€™de yaklaÅŸÄ±k her 12-13 yetiÅŸkinden ve her 7-8 Ã§ocuktan birinin astÄ±m hastasÄ± olduÄŸu tahmin ediliyor.