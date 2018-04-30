GÃ¼ncelleme: 15:28, 30 Nisan 2018 Pazartesi

HDP'li DemirtaÅŸ ve Ã–nder iÃ§in hapis istemi





Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ ve HDP Ankara Milletvekili Ã–nder iÃ§in cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan beÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve HDP Ankara Milletvekili SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder hakkÄ±nda cumhuriyet savcÄ±sÄ± esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nda, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan beÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep etti. Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza Ä°nfaz Kurumu YerleÅŸkesi'nin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan salonda yapÄ±lan duruÅŸmaya, baÅŸka suÃ§tan tutuklu sanÄ±k Selahattin DemirtaÅŸ saÄŸlÄ±k raporu aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in katÄ±lmadÄ±. DuruÅŸmada, tutuksuz sanÄ±k SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder hazÄ±r bulundu. Mahkeme BaÅŸkanÄ±, cumhuriyet savcÄ±sÄ±na mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in sÃ¶z verdi. SanÄ±k avukatlarÄ± bu duruma itiraz etti. Bunun Ã¼zerime Mahkeme BaÅŸkanÄ±, duruÅŸmanÄ±n huzurunu bozduÄŸu gerekÃ§esiyle avukatlarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±. SanÄ±k avukatlarÄ± duruÅŸma salonundan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra cumhuriyet savcÄ±sÄ± esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± okudu. Cumhuriyet savcÄ±sÄ± esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nda 17 Mart 2013'te Zeytinburnu'nda BDP organizasyonuyla gerÃ§ekleÅŸtirilen Nevruz kutlamalarÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK adÄ±na yasa dÄ±ÅŸÄ± sloganlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve parti yÃ¶neticilerinin konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Milletvekili olmalarÄ± nedeniyle Selahattin DemirtaÅŸ ve SÄ±rrÄ± SÃ¼reyya Ã–nder'in dosyalarÄ±nÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve haklarÄ±nda soruÅŸturma izni alÄ±narak iddianame hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. MÃ¼talaada, yaptÄ±klarÄ± konuÅŸmalar nedeniyle DemirtaÅŸ ve Ã–nder'in ''terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak'' suÃ§undan beÅŸer yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

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