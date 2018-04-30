15:51, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ä°srail'den gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§ma politikasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamaya ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in Gazze'de Filistinli gÃ¶stericilere yÃ¶nelik gerÃ§ek mermiyle ateÅŸ aÃ§ma politikasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± reddettiÄŸi bildirildi.

Ä°srailli Haaretz gazetesinin haberine gÃ¶re, Filistin ve Ä°srailli insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, "Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki tel Ã¶rgÃ¼lerin bulunduÄŸu bÃ¶lgede gerÃ§ek mermiyle ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± talimatlarÄ±nÄ±n gizliliÄŸine" iliÅŸkin Ä°srail YÃ¼ksek Askeri Mahkemesine dilekÃ§e sundu.

Ä°srail tarafÄ± ise bu talimatlarÄ± ancak kapalÄ± bir oturumda ve sadece devlet temsilcisinin huzurunda aÃ§Ä±klamaya hazÄ±r olduÄŸunu kaydetti.

Ä°srail ve Filistinli dÃ¶rt insan haklarÄ± kuruluÅŸu, Ä°srail'in, askerlerin hayatÄ±nÄ± tehdit etmiyorsa Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Filistinli gÃ¶stericilere gerÃ§ek mermi kullanmasÄ±nÄ± engellemesi talebiyle Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesine baÅŸvurmuÅŸtu. Ä°nsan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ± ayrÄ±ca mahkemeden, Ä°srail'in gÃ¶stericilere yÃ¶nelik aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸin yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸuna iliÅŸkin bir hÃ¼kÃ¼m vermesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ adÄ± altÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.

GÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana aralarÄ±nda gazeteci ve 18 yaÅŸ altÄ±ndakilerin bulunduÄŸu 49 Filistinli Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Â