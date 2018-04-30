16:26, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Moskova'da "Telegram yasaÄŸÄ±" protesto edildi





Moskovaâ€™da yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yazÄ±ÅŸmalarÄ±na eriÅŸim iÃ§in gerekli bilgileri Rusya Federal GÃ¼venlik Servisiyle (FSB) paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Telegramâ€™Ä±n yasaklanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Moskovaâ€™da binlerce kiÅŸi, anlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegramâ€™Ä±n yasaklanmasÄ±nÄ± protesto etti. Moskovaâ€™da bulunan Saharova Caddesi'nde toplanan yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yazÄ±ÅŸmalarÄ±na eriÅŸim iÃ§in gerekli bilgileri Rusya Federal GÃ¼venlik Servisiyle (FSB) paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Telegramâ€™Ä±n yasaklanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi. Rusya Liberteryen Partisi tarafÄ±ndan organize edilen, "Yolsuzlukla MÃ¼cadele Fonu" kurucusu Ã¼nlÃ¼ Rus muhalif Aleksey NavalnÄ±yâ€™nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride, Rus hÃ¼kÃ¼meti ve Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle Ä°letiÅŸimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) aleyhine sloganlar atÄ±ldÄ±. Protesto gÃ¶sterisine katÄ±lanlar, aynÄ± zamanda Telegramâ€™Ä±n logosu da olan Ã§eÅŸitli boyutlardaki kaÄŸÄ±ttan uÃ§aklarÄ± da gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne fÄ±rlattÄ±. DÃ¼nyanÄ±n en popÃ¼ler anlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamalarÄ± arasÄ±nda yer alan Telegramâ€™Ä±n toplam 200 milyonu aÅŸkÄ±n kullanÄ±cÄ±sÄ± bulunuyor.

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