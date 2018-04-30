SeÃ§im ittifakÄ± iÃ§in sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ± | GRAFÄ°K

TÃ¼rkiye, 24 Haziran'da CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri iÃ§in sandÄ±ÄŸa gitmeye hazÄ±rlanÄ±yor.Â
Siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ± yapmalarÄ±na imkan tanÄ±yan 7102 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ile TÃ¼rkiye'de ilk kez siyasi partiler ittifak kurarak seÃ§ime girebilecek.Â
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu da (YSK) Ã§Ä±karÄ±lan kanun gereÄŸi seÃ§im takvimi ve konuyla ilgili genelgesini hazÄ±rladÄ±.
SeÃ§im takvimi ve ilgili genelgeye gÃ¶re, seÃ§im ittifakÄ±, YSK tarafÄ±ndan belirlenip ilan edilen seÃ§imlereÂ katÄ±lma yeterliliÄŸini taÅŸÄ±yan siyasi partiler arasÄ±nda yapÄ±labilecek.
Ä°ttifak yaparak seÃ§ime katÄ±lma kararÄ± alan siyasi partiler, genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n imzalarÄ±nÄ± iÃ§eren ittifak protokolÃ¼nÃ¼ YSK'ya bugÃ¼n teslim etmeye baÅŸlayacak. Bu partiler,Â 6 MayÄ±s 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'ye kadarÂ ittifak protokolÃ¼nÃ¼ YSK'ya teslim edebilecek. Belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil olamayacak.Â
Ä°ttifak yaparak seÃ§ime katÄ±lma kararÄ± alan siyasi partiler, aday listelerinin teslimÂ edilmesi iÃ§in seÃ§im takviminde ilan edilen sÃ¼re gÃ¶zetilerek, 19 MayÄ±s 2018 Cumartesi gÃ¼nÃ¼Â saat 17.00'ye kadar aynÄ± usulle ittifak protokolÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik yapabilecek.Â
Bu partiler, 18 MayÄ±s 2018 Cuma gÃ¼nÃ¼ saatÂ 17.00'ye kadar YSK'yaÂ bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktanÂ vazgeÃ§ebilecek.Â Birden fazla partiyle kurulan ittifaklarda, bir partinin vazgeÃ§mesi halinde ittifak diÄŸer partiler arasÄ±nda devam edecek. Bu durumda ittifakta kalan partiler, 19 MayÄ±s saat 17.00'ye kadar ittifak protokolÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirebilecek ya da ittifaktan vazgeÃ§ebilecek.
Ä°ttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verecek, partiler belirtilen ilkeleri dikkate almak suretiyle ve kanunlara aykÄ±rÄ± olmayan ittifak protokolÃ¼ hazÄ±rlayabilecek.Â Bu partiler, ittifak protokolÃ¼nde oyÂ pusulasÄ±nda kullanÄ±lacak ittifak unvanÄ±nÄ± belirleyebilecek,Â ancak bu isim 2820 sayÄ±lÄ± Siyasi Partiler Kanunu'nda kullanÄ±lamayacaÄŸÄ± belirtilen ifadeleri iÃ§ermeyecek.Â
YSK kararÄ±na gÃ¶re, seÃ§ime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, Ä°YÄ° Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÃœDA PAR girecek.
Ä°ttifak yapan partiler, oy pusulasÄ±nda, ittifak unvanlarÄ± altÄ±nda yan yana yer alacak. Partilerin logolarÄ±, isimleri, genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n adlarÄ± ile partiler iÃ§in ayrÄ±lan her sÃ¼tunun altÄ±nda, milletvekili adaylarÄ±nÄ±n isimleri de belirtilecek.
SeÃ§menler, cumhurbaÅŸkanÄ±na ve milletvekillerine yÃ¶nelik tercihte bulunduklarÄ± iki ayrÄ± oy pusulasÄ±nÄ± aynÄ± zarfa koyarak sandÄ±ÄŸa attÄ±ktan sonra oy verme iÅŸlemini tamamlayacak.
Birlikte yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seÃ§imlerinde, Ã¶nce CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imine ait oy pusulalarÄ±nÄ±n sayÄ±m ve dÃ¶kÃ¼mÃ¼ yapÄ±lacak.Â
Ä°ttifak alanÄ± iÃ§erisinde, "EVET" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n, bir siyasi partiye ayrÄ±lan alana, hem bir siyasi partiye ayrÄ±lan alana hem de ittifak unvanÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne, ittifak unvanÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne taÅŸacak ÅŸekilde, bir siyasi partiye ayrÄ±lan alana basÄ±lmasÄ± halinde, bu oy pusulalarÄ± geÃ§erli kabul edilecek ve sayÄ±m dÃ¶kÃ¼m cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sÃ¼tununa iÅŸaretlenecek.
Bu haller dÄ±ÅŸÄ±nda, yalnÄ±z ittifak alanÄ± iÃ§erisine "EVET" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her durumda, bu oy pusulalarÄ± da geÃ§erli kabul edilecek ve sayÄ±m dÃ¶kÃ¼m cetvelinde ittifakÄ±n ortak oylarÄ± sÃ¼tununa rakamlar birden baÅŸlamak Ã¼zere, sÄ±rasÄ±na gÃ¶re Ã§izilmek suretiyle, ayrÄ± ayrÄ± iÅŸaretlenecek.Â
AynÄ± ittifak iÃ§erisindeki siyasi partilerin her birinin geÃ§erli oyu, ittifakÄ± oluÅŸturan siyasi partilerin o seÃ§im Ã§evresinde tek baÅŸÄ±na aldÄ±klarÄ± oy sayÄ±sÄ±na, ittifakÄ±n ortak oylarÄ±ndan gelen payÄ±n ilave edilmesiyle elde edilecek.
Ä°ttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay, ittifak yapan siyasi partilerin tek baÅŸÄ±na aldÄ±klarÄ± oyun bu partilerin toplam oyuna bÃ¶lÃ¼nmesiyle elde edilen katsayÄ±nÄ±n ittifakÄ±n ortak oyu ile Ã§arpÄ±mÄ± sonucu elde edilecek.
Ä°ttifak yapan siyasi partilerin aldÄ±klarÄ± geÃ§erli oylarÄ±n toplamÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u geÃ§mesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajÄ± geÃ§miÅŸ sayÄ±lacak. SeÃ§im ittifakÄ± yapÄ±lmasÄ± halinde, yÃ¼zde 10'luk barajÄ±n hesaplanmasÄ±nda ittifak yapan siyasi partilerin aldÄ±klarÄ± geÃ§erli oylarÄ±n toplamÄ± esas alÄ±nacak, bu siyasi partiler iÃ§in ayrÄ±ca baraj hesaplamasÄ± yapÄ±lmayacak.
Ä°ttifakÄ±n elde edeceÄŸi milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n hesaplanmasÄ±nda, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alÄ±nacak. Ä°ttifakÄ±n elde ettiÄŸi toplam milletvekili sayÄ±sÄ±, ittifak yapan siyasi partiler arasÄ±nda her birinin aldÄ±ÄŸÄ± geÃ§erli oy sayÄ±sÄ± esas alÄ±narak, bu dÃ¼zenlemedeki usule gÃ¶re paylaÅŸtÄ±rÄ±lacak.
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ Kara Operasyonu'nun BaÄŸdat'taki ana karargahlarÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± verilen "bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelenin sona erdiÄŸi" gerekÃ§esiyle dÃ¼zenlenen resmi tÃ¶renle laÄŸvedildi
Ãœlke genelinde binlerce ÅŸofÃ¶rÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar oldu
GÃ¶revinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde halka seslenen KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "Her iki toplumun gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± dikkate alan bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmak hala mÃ¼mkÃ¼n" ifadesini kullandÄ±.
24 Haziran seÃ§imlerinin ilkleri arasÄ±nda yer alan siyasi partilerin ittifak kurarak seÃ§ime girebilmeleri iÃ§in sÃ¼reÃ§ bugÃ¼n baÅŸladÄ±
Moskovaâ€™da yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸi, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yazÄ±ÅŸmalarÄ±na eriÅŸim iÃ§in gerekli bilgileri Rusya Federal GÃ¼venlik Servisiyle (FSB) paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Telegramâ€™Ä±n yasaklanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Ä°srail, Gazze'de Filistinli gÃ¶stericilere yÃ¶nelik gerÃ§ek mermiyle ateÅŸ aÃ§ma politikasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± reddetti
Suriye'de YermÃ¼k KampÄ±'nÄ±n DEAÅž iÅŸgalindeki batÄ± kÄ±smÄ±na doÄŸru ilerleyen rejim, kuzeydeki kÃ¼Ã§Ã¼k alanÄ± tahliye yoluyla ele geÃ§irmek iÃ§in Heyet Tahrir Åžam ile anlaÅŸtÄ±.
DÃ¼n istifa eden Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ruddâ€™un yerine Pakistan kÃ¶kenli Javid atandÄ±
Suriye rejiminin Halep ve ve Hama'daki askeri Ã¼slerine dÃ¼n akÅŸam yapÄ±lan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Ä°srail GÃ¼venlik Kabinesi acil toplantÄ± kararÄ± aldÄ±
8 Nisan'dan beri Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan iÅŸgal edilen Paris-3 Ãœniversitesinin Censier kampÃ¼sÃ¼, polis operasyonuyla tahliye edildi
Ã–zbekistan'a resmi ziyarette bulunan ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyayev ile Ã–zbekistan'Ä±n TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler Konseyi'ne katÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±
Hamaney, ABD'nin Ä°ran aleyhine ekonomik savaÅŸ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmak istediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
Afganistan'da NATO konvoyuna dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken, 5'i RomanyalÄ± asker olmak Ã¼zere 16 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Yunanistan'da zor koÅŸullarda hayat mÃ¼cadelesi veren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, Avrupa hayaliyle Patras LimanÄ±'ndan Ä°talya'ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸsalar da, pek Ã§oÄŸu amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadan gÃ¼venlik aramalarÄ±nda yakalanÄ±yor.
KÄ±rÅŸehir AfganlÄ±lar Bilgilendirme ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Ã¼yeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM) Ã¼lkelerindeki gÃ¼venlik sorunu nedeniyle Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri gÃ¶nderilmemesini istedi.
Esed rejimi ve Ä°ran gÃ¼Ã§leri, GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi statÃ¼sÃ¼ndeki Humusâ€™un kuzeyine ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenliyor. Hedefte, Humusâ€™un da Astanaâ€™ya raÄŸmen muhaliflerden alÄ±nmasÄ± var.