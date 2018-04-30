16:29, 30 Nisan 2018 Pazartesi

SeÃ§im ittifakÄ± iÃ§in sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ± | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye, 24 Haziran'da CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri iÃ§in sandÄ±ÄŸa gitmeye hazÄ±rlanÄ±yor.Â

Siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ± yapmalarÄ±na imkan tanÄ±yan 7102 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ile TÃ¼rkiye'de ilk kez siyasi partiler ittifak kurarak seÃ§ime girebilecek.Â

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu da (YSK) Ã§Ä±karÄ±lan kanun gereÄŸi seÃ§im takvimi ve konuyla ilgili genelgesini hazÄ±rladÄ±.

SeÃ§im takvimi ve ilgili genelgeye gÃ¶re, seÃ§im ittifakÄ±, YSK tarafÄ±ndan belirlenip ilan edilen seÃ§imlereÂ katÄ±lma yeterliliÄŸini taÅŸÄ±yan siyasi partiler arasÄ±nda yapÄ±labilecek.

Ä°ttifak yaparak seÃ§ime katÄ±lma kararÄ± alan siyasi partiler, genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n imzalarÄ±nÄ± iÃ§eren ittifak protokolÃ¼nÃ¼ YSK'ya bugÃ¼n teslim etmeye baÅŸlayacak. Bu partiler,Â 6 MayÄ±s 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'ye kadarÂ ittifak protokolÃ¼nÃ¼ YSK'ya teslim edebilecek. Belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil olamayacak.Â

Ä°ttifak yaparak seÃ§ime katÄ±lma kararÄ± alan siyasi partiler, aday listelerinin teslimÂ edilmesi iÃ§in seÃ§im takviminde ilan edilen sÃ¼re gÃ¶zetilerek, 19 MayÄ±s 2018 Cumartesi gÃ¼nÃ¼Â saat 17.00'ye kadar aynÄ± usulle ittifak protokolÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik yapabilecek.Â

Bu partiler, 18 MayÄ±s 2018 Cuma gÃ¼nÃ¼ saatÂ 17.00'ye kadar YSK'yaÂ bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktanÂ vazgeÃ§ebilecek.Â Birden fazla partiyle kurulan ittifaklarda, bir partinin vazgeÃ§mesi halinde ittifak diÄŸer partiler arasÄ±nda devam edecek. Bu durumda ittifakta kalan partiler, 19 MayÄ±s saat 17.00'ye kadar ittifak protokolÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirebilecek ya da ittifaktan vazgeÃ§ebilecek.

Ä°ttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verecek, partiler belirtilen ilkeleri dikkate almak suretiyle ve kanunlara aykÄ±rÄ± olmayan ittifak protokolÃ¼ hazÄ±rlayabilecek.Â Bu partiler, ittifak protokolÃ¼nde oyÂ pusulasÄ±nda kullanÄ±lacak ittifak unvanÄ±nÄ± belirleyebilecek,Â ancak bu isim 2820 sayÄ±lÄ± Siyasi Partiler Kanunu'nda kullanÄ±lamayacaÄŸÄ± belirtilen ifadeleri iÃ§ermeyecek.Â

Ä°TTÄ°FAK OYLARI NASIL SAYILACAK?

YSK kararÄ±na gÃ¶re, seÃ§ime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, Ä°YÄ° Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÃœDA PAR girecek.

Ä°ttifak yapan partiler, oy pusulasÄ±nda, ittifak unvanlarÄ± altÄ±nda yan yana yer alacak. Partilerin logolarÄ±, isimleri, genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n adlarÄ± ile partiler iÃ§in ayrÄ±lan her sÃ¼tunun altÄ±nda, milletvekili adaylarÄ±nÄ±n isimleri de belirtilecek.

SeÃ§menler, cumhurbaÅŸkanÄ±na ve milletvekillerine yÃ¶nelik tercihte bulunduklarÄ± iki ayrÄ± oy pusulasÄ±nÄ± aynÄ± zarfa koyarak sandÄ±ÄŸa attÄ±ktan sonra oy verme iÅŸlemini tamamlayacak.

Birlikte yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seÃ§imlerinde, Ã¶nce CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imine ait oy pusulalarÄ±nÄ±n sayÄ±m ve dÃ¶kÃ¼mÃ¼ yapÄ±lacak.Â

Ä°ttifak alanÄ± iÃ§erisinde, "EVET" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n, bir siyasi partiye ayrÄ±lan alana, hem bir siyasi partiye ayrÄ±lan alana hem de ittifak unvanÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne, ittifak unvanÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne taÅŸacak ÅŸekilde, bir siyasi partiye ayrÄ±lan alana basÄ±lmasÄ± halinde, bu oy pusulalarÄ± geÃ§erli kabul edilecek ve sayÄ±m dÃ¶kÃ¼m cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sÃ¼tununa iÅŸaretlenecek.

Bu haller dÄ±ÅŸÄ±nda, yalnÄ±z ittifak alanÄ± iÃ§erisine "EVET" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her durumda, bu oy pusulalarÄ± da geÃ§erli kabul edilecek ve sayÄ±m dÃ¶kÃ¼m cetvelinde ittifakÄ±n ortak oylarÄ± sÃ¼tununa rakamlar birden baÅŸlamak Ã¼zere, sÄ±rasÄ±na gÃ¶re Ã§izilmek suretiyle, ayrÄ± ayrÄ± iÅŸaretlenecek.Â

AynÄ± ittifak iÃ§erisindeki siyasi partilerin her birinin geÃ§erli oyu, ittifakÄ± oluÅŸturan siyasi partilerin o seÃ§im Ã§evresinde tek baÅŸÄ±na aldÄ±klarÄ± oy sayÄ±sÄ±na, ittifakÄ±n ortak oylarÄ±ndan gelen payÄ±n ilave edilmesiyle elde edilecek.

Ä°ttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay, ittifak yapan siyasi partilerin tek baÅŸÄ±na aldÄ±klarÄ± oyun bu partilerin toplam oyuna bÃ¶lÃ¼nmesiyle elde edilen katsayÄ±nÄ±n ittifakÄ±n ortak oyu ile Ã§arpÄ±mÄ± sonucu elde edilecek.

Ä°ttifak yapan siyasi partilerin aldÄ±klarÄ± geÃ§erli oylarÄ±n toplamÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u geÃ§mesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajÄ± geÃ§miÅŸ sayÄ±lacak. SeÃ§im ittifakÄ± yapÄ±lmasÄ± halinde, yÃ¼zde 10'luk barajÄ±n hesaplanmasÄ±nda ittifak yapan siyasi partilerin aldÄ±klarÄ± geÃ§erli oylarÄ±n toplamÄ± esas alÄ±nacak, bu siyasi partiler iÃ§in ayrÄ±ca baraj hesaplamasÄ± yapÄ±lmayacak.

Ä°ttifakÄ±n elde edeceÄŸi milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n hesaplanmasÄ±nda, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alÄ±nacak. Ä°ttifakÄ±n elde ettiÄŸi toplam milletvekili sayÄ±sÄ±, ittifak yapan siyasi partiler arasÄ±nda her birinin aldÄ±ÄŸÄ± geÃ§erli oy sayÄ±sÄ± esas alÄ±narak, bu dÃ¼zenlemedeki usule gÃ¶re paylaÅŸtÄ±rÄ±lacak.