SÃ¼leymaniye Camisi'nin halÄ±sÄ± yenileniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
SÃ¼leymaniye Camisi'nin 3 bin metrekarelik ibadet ve ziyaretÃ§i alanÄ±ndaki halÄ±sÄ± yenileniyor.
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Mimar Sinan'Ä±n "kalfalÄ±k eserim" dediÄŸi ve "ÅŸaheseri" olarak nitelendirilen SÃ¼leymaniye Camisi'nin ibadet ve ziyaretÃ§i bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki 3 bin metrekarelik halÄ±sÄ±nÄ± yenilemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Yerli yÃ¼n kullanÄ±lan ve hÃ¼nkar mahfilinden uyarlanÄ±larak kÄ±rmÄ±zÄ± renk Ã¼stÃ¼ne motifler iÅŸlenen halÄ±nÄ±n serilme iÅŸleminin 6 kiÅŸilik ekiple ramazana yetiÅŸtirilmesi planlanÄ±yor.
Eski halÄ± ise parÃ§alar halinde VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce ihtiyacÄ± olan camilere verilecek.
Camiyi gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak ziyaretÃ§ilere tanÄ±tan Erva Ã–ztÃ¼rk, yenilenen halÄ±yÄ± beÄŸendiÄŸini ifade etti.
Ã‡inli bir turist ise "KÄ±rmÄ±zÄ± renkli olduÄŸu iÃ§in gÃ¶steriÅŸ ve dikkati Ã§ekici gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. AyrÄ±ca halÄ±nÄ±n ortasÄ±nda yer alan desenler ise insana Allah'a doÄŸru yÃ¶neldiÄŸini hissettiriyor." dedi.
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan yenileme iÅŸleminin ramazana yetiÅŸtirilmesi planlanÄ±yor
Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ ve HDP Ankara Milletvekili Ã–nder iÃ§in cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§undan beÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.
Meclis'te grubu bulunan partilerin cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ± bu hafta belli olacak. AK Parti, ErdoÄŸan'Ä± 4 MayÄ±s Cuma gÃ¼nÃ¼ cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterecek. CHP'de, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Saadet Partisi adayÄ±nÄ± yarÄ±n saat 10:00'da, HDP ise cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±nladÄ±.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'yi bir kaosa, kargaÅŸaya, krize, bunalÄ±ma sokmayacak bir tavÄ±r iÃ§erisinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
CHP Genel Merkezi'nde, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ± alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi YÄ±ldÄ±z, Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki Meysan vilayetinde Vali Lazim ile bir araya gelerek, TÃ¼rkiye'nin buradaki yatÄ±rÄ±m ve destek projeleri hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
FETÃ–'nÃ¼n "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±" soruÅŸturmasÄ±nda, aralarÄ±nda eski albaylarÄ±n da bulunduÄŸu 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilirken, ÅŸu ana kadar 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Berat Kandili mesajÄ±nda, dini gelenekte af, merhamet ve maÄŸfiret vesilesi olarak kabul edilen gecenin, Allah'Ä±n lÃ¼tuf ve inayetiyle hep birlikte idrak edileceÄŸini belirtti.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun yayÄ±n ilkelerine iliÅŸkin kararÄ± uyarÄ±nca, tarafsÄ±zlÄ±k, gerÃ§eklik ve doÄŸruluk ilkelerine uygun davranmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ± ile yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±n, tek yÃ¶nlÃ¼, taraf tutan yayÄ±nlar yapamayacak.
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Cizre Belediyesi okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±rmak amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± proje kapsamÄ±nda kitap kÃ¶ÅŸesi oluÅŸturduÄŸu kÄ±raathanelere kitap hediye etti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev tarafÄ±ndan KÃ¶ksaray'da resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±.
Ä°slam'da mÃ¼barek kabul edilen gecelerden ve Ramazan ayÄ±nÄ±n geliÅŸinin mÃ¼jdecisi olan Åžaban ayÄ±nÄ±n on beÅŸinci gecesi olan Berat kandili, bu akÅŸam idrak edilecek
Bestler-Dereler KurtdaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 1 asker ÅŸehit oldu
PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarla huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esi, doÄŸal gÃ¼zellikleriyle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi oldu
CHP'den 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde milletvekili aday adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ±, yarÄ±ndan itibaren parti genel merkezinden alÄ±nacak