16:30, 30 Nisan 2018 Pazartesi

SÃ¼leymaniye Camisi'nin halÄ±sÄ± yenileniyor





VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan yenileme iÅŸleminin ramazana yetiÅŸtirilmesi planlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SÃ¼leymaniye Camisi'nin 3 bin metrekarelik ibadet ve ziyaretÃ§i alanÄ±ndaki halÄ±sÄ± yenileniyor. VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Mimar Sinan'Ä±n "kalfalÄ±k eserim" dediÄŸi ve "ÅŸaheseri" olarak nitelendirilen SÃ¼leymaniye Camisi'nin ibadet ve ziyaretÃ§i bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki 3 bin metrekarelik halÄ±sÄ±nÄ± yenilemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Yerli yÃ¼n kullanÄ±lan ve hÃ¼nkar mahfilinden uyarlanÄ±larak kÄ±rmÄ±zÄ± renk Ã¼stÃ¼ne motifler iÅŸlenen halÄ±nÄ±n serilme iÅŸleminin 6 kiÅŸilik ekiple ramazana yetiÅŸtirilmesi planlanÄ±yor. Eski halÄ± ise parÃ§alar halinde VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce ihtiyacÄ± olan camilere verilecek. Camiyi gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak ziyaretÃ§ilere tanÄ±tan Erva Ã–ztÃ¼rk, yenilenen halÄ±yÄ± beÄŸendiÄŸini ifade etti. Ã‡inli bir turist ise "KÄ±rmÄ±zÄ± renkli olduÄŸu iÃ§in gÃ¶steriÅŸ ve dikkati Ã§ekici gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. AyrÄ±ca halÄ±nÄ±n ortasÄ±nda yer alan desenler ise insana Allah'a doÄŸru yÃ¶neldiÄŸini hissettiriyor." dedi.

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