16:48, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Hollanda'da otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rleri grevde





Ãœlke genelinde binlerce ÅŸofÃ¶rÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle ulaÅŸÄ±mda aksamalar oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda'nÄ±n genelinde iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n ve maaÅŸlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini isteyen binlerce otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ grev yaptÄ±. Hollanda Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Konfederasyonunun (FNV) Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla binlerce otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼, Ã¼lke genelinde iki gÃ¼nlÃ¼k grev ilan etti. Grev nedeniyle Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde otobÃ¼sler Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Bu nedenle ulaÅŸÄ±mda bazÄ± aksamalar da yaÅŸandÄ±.

FNV tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in gereken somut adÄ±mlarÄ±n sÃ¼resinin dolduÄŸu ifade edilerek, grevin sorumluluÄŸunun iÅŸverenlerde olduÄŸu ve somut anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde sorunun Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸi kaydedildi. FNV, geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±ndan beri iÅŸverenlerle iÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n ve maaÅŸlarÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Amsterdam, Rotterdam ve Lahey'deki ÅŸehir iÃ§i otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rleri ise farklÄ± sÃ¶zleÅŸmelere tabi olmalarÄ± nedeniyle greve katÄ±lmadÄ±. Binlerce otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ aynÄ± gerekÃ§elerle ocak ayÄ±nda bir gÃ¼nlÃ¼k grev yapmÄ±ÅŸ, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni grevlerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

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