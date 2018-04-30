16:56, 30 Nisan 2018 Pazartesi

ABD BaÄŸdat'taki ana karargahlarÄ±nÄ± laÄŸvetti





ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ Kara Operasyonu'nun BaÄŸdat'taki ana karargahlarÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± verilen "bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelenin sona erdiÄŸi" gerekÃ§esiyle dÃ¼zenlenen resmi tÃ¶renle laÄŸvedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ Kara Operasyonu'nun BaÄŸdat'taki ana karargahlarÄ±nÄ±n laÄŸvedildiÄŸi belirtildi. BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¼nyelerindeki kara operasyonuna baÄŸlÄ± baÅŸkent BaÄŸdat'taki karargahlarÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelenin sona ermesi gerekÃ§esiyle dÃ¼zenlenen resmi tÃ¶renle faaliyetlerinin durdurulduÄŸu ifade edildi. AÃ§Ä±klamada BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ Kara Operasyonu'nun, DEAÅž'Ä±n acÄ±masÄ±z bir ÅŸekilde elinde tuttuÄŸu 4,5 milyon IraklÄ±nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼zenlediÄŸi kara operasyonlarÄ±na destek sunduÄŸu kaydedildi. KarargahlarÄ±n laÄŸvedilmesi iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende konuÅŸan BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ Kara Operasyonu'ndan General Walter Piatt, Irak hÃ¼kÃ¼metine bu operasyon adÄ± altÄ±nda destek sunabilmesine vesile olan bu ortak gÃ¼ce teÅŸekkÃ¼r ettiklerini sÃ¶yledi. Irak Ortak Operasyonlar KomutanÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TÃ¼mgeneral Yahya Resul ise DEAÅž'a karÅŸÄ± kurulan ortak koalisyon gÃ¼Ã§lerindeki tÃ¼m Ã¼lkelerin sergilemiÅŸ olduÄŸu uzmanlÄ±k, Ã¶zveri ve bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±nÄ±n takdire ÅŸayan olduÄŸunu kaydetti.

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