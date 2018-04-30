17:34, 30 Nisan 2018 Pazartesi

'Kara Kedi' komandoları Keşmir'de konuşlandırılabilir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan Federal Güvenlik Birimi (NSG)'nin Kara Kedi komandoları işggal altındaki Keşmir Vadisi'nde görevlendirilmek üzere bekliyor.

Teröristlerle ve rehine alma durumlarıyla başa çıkmak için eğitimli Kara Kedi'lerin bölgede konuşlanması hakkında Jammu ve Keşmir Emniyet Genel Müdürü bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Yetkili yaptığı açıklamada, "Umarım başarılı olurum. 'Kara Kedi' olarak bilinen NSG komandolarının, Jammu ve Keşmir'de konuşlandırılacağı ilk durum değil. Komandolar geçmişte de Vadi'de konuşlandırıldı." dedi.

Rehine olaylarında sivil binalara müdahale edilmesi gereken operasyonlarda büyük rol oynayan Kara Kedi komandolarının Keşmir'deki direnişçilerle girilecek operasyonlarda da etkin olacağı düşünülüyor.

NSG'ye bağlı olarak halihazırda çalışan yaklaşık 7 bin 500 personel var. 'Kara Kedi' komandoları, 26 Ocak'ta meydana gelen Keşmir'in özgürlüğü için direnen gruplarla Hint askerlerinin çatışmasında, Ocak 2016'daki Pathankot hava üssüne yapılan saldırıya müdahalede ve de Gujarat'taki Akshardham tapınağına yapılan saldırıda görevlendirildi.