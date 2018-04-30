18:10, 30 Nisan 2018 Pazartesi

İsrail Kudüs'e taşınacak ABD Büyükelçiliği için hazırlık yapıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail polisi, 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınması beklenen ABD Büyükelçiliği için güvenlik hazırlıkları yapıyor.

Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld yaptığı yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması için iki ülke güvenlik birimlerinin istişarelerde bulunduğunu belirtti.

İsrail radyosunun haberine göre de polisler, ABD Büyükelçiliğinin taşınmasında güvenliği sağlamak için yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi.

ABD Büyükelçiliğinin yeni bina inşa edilene kadar ABD'nin Kudüs'teki Başkonsolosluğunun konsolosluk bölümünü geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.

İsrail basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in, Kudüs'teki ABD Büyükelçiliğinin açılış törenine katılacağı haberlerine yer verilmişti. Trump, daha önce kendisinin de törene katılabileceğini belirtmişti ancak henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.

Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanmıştı.