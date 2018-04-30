18:23, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Fatih Belediye Başkanlığına Hasan Suver seçildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mustafa Demir'in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Fatih Belediyesi'nde yapılan seçimde yeni başkan Hasan Suver oldu.

Fatih Belediye Meclis üyeleri, yeni başkanı seçmek için Meclis Salonu'nda olağanüstü toplandı. 25'i AK Partili 12'si CHP'li olmak üzere 37 üyesi olan Fatih Belediyesi'nde başkan seçimi işlemleri başlatıldı.

CHP'nin aday göstermediği ve meclis üyelerinin katılmadığı toplantıda, AK Partili üyeler Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Hasan Suver'i aday gösterdi.

Seçimin ilk iki turunda 25 meclis üyesinin oyunu alan Suver, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunu bulamadığı için üçüncü tur seçim gerçekleştirildi.

Üçüncü turda Suver, yine 25 meclis üyesinin oyunu alarak üye tam sayısının salt çoğunluğunu elde ederek Fatih Belediye Başkanlığına seçildi.

Seçim sonucunun açıklanmasından sonra teşekkür konuşması yapan Suver, Fatih'e hizmet etmemin onur verici olduğunu söyledi.

"Bundan sonra önümüzde zamanın kısa, işin çok ve yükün ağır olduğu bir süreç var" diyen Suver, bu kısa sürede az lafla çok işle Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterdiği yüzde 60 oy seviyesine ulaşacaklarını kaydetti.

Suver, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek "Sözün az işin çok olduğu bir zamandayız. Bu sonucun Fatih ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Başkanlık makamında düzenlenen törenle eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, görevini Suver'e devretti. Devir teslim törenine, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda partili katıldı.

HASAN SUVER KİMDİR?

Sürmene'de 1961 yılında doğan Hasan Suver, ilk ve ortaokulu Trabzon'da, liseyi Samsun'da okudu. Suver, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.

Fatih'te 1979 yılından beri siyaset yapan, AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı ikinci kurucu üyesi olan Suver, 2004'teki yerel seçimlerde Fatih Belediyesi meclis üyesi seçildi.

Aynı tarihten itibaren 3 dönemdir belediye meclis üyesi olarak görev yapan Suver, Belediye Başkan Yardımcılığı ile Belediye Meclis Başkanlığı ve Fatih Belediyesi Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi.

Hasan Suver, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.