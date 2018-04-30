İran'da Telegram yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İran'da Telegram'a erişimin bugün itibarıyla engellendiği bildirildi.
Tahran Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugün itibarıyla, Telegram'a erişimin engellendiği duyuruldu.
Açıklamada, Telegram'la ilgili şikayetlerin değerlendirildiği ve söz konusu kararın bu şikayetler doğrultusunda alındığı belirtildi.
Başkent Tahran'daki İran meclisi ve Ayetullah Humeyni'nin mezarına yönelik Haziran 2017'de terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılar ile aralık ayında onlarca kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayların çıkma sebebi olarak gösterilen Telegram'ın, ülkedeki tüm internet hizmeti sağlayıcıları tarafından engellendiği kaydedildi.
Açıklamada söz konusu uygulamanın "şifre kırıcılarla dahi erişimi mümkün olmayacak şekilde kapatılmasına karar verildiği" aktarıldı.
Telegram'ın kapatılma gerekçelerinden birinin "ulusal güvenliği zedelemesi" olduğu vurgulanan açıklamada, uygulamanın rejim muhalifleri, kaçakçılar ve kanun dışı işler yapan kişiler tarafından kullanıldığına işaret edildi.
Açıklamada ayrıca detay verilmeksizin söz konusu uygulamayı yasağa rağmen kullananların cezalandırılacağı kaydedildi.
Meşhed kentinde geçen yıl 28 Aralık'ta bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke çapında rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.
Göstericiler eylemlerini Telegram başta olmak üzere yabancı mobil uygulamalar üzerinden organize etmişti. Telegram, 80 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanılıyordu.
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