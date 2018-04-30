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19:54, 30 Nisan 2018 Pazartesi

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Dışişleri Bakanlığı "Euronews" haberini yalanladı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Euronews" haber sitesinde, Suriye konulu zirveye ilişkin yayımlanan haberde, Bakan Çavuşoğlu’na atfedilen ifadelerin doğru olmadığını bildirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Euronews" isimli haber sitesinde yer alan, geçen hafta sonu Moskova’da düzenlenen Suriye konulu zirveye ilişkin haberde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na atfedilen ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

Aksoy, "Euronews" internet sitesinde, Moskova’da düzenlenen Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında yer alan bir habere ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Moskova’da 28 Nisan’da Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının katılımıyla Suriye konulu üçlü zirve yapıldığını anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında Euronews haber sitesinde Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran dışişleri bakanlarının Duma’da meydana gelen kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen harekatı kınadıklarını ve Sayın Bakanımızın “dış müdahalenin Suriye’deki siyasi süreci sekteye uğratabileceği” ifadesini kullandığını iddia eden haber doğru değildir, manipülasyon teşebbüsünden ibarettir. Sayın Bakanımızın iddia edilen şekilde bir beyanı olmamıştır."



İlgili Konular Euronews Hami Aksoy
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