20:46, 30 Nisan 2018 Pazartesi

Trump 'Barış Evi' önerisinde bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde yapılabileceğini belirtti.

Trump, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Görüşme için birçok ülke değerlendiriliyor fakat üçüncü bir ülkeden ziyade Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış/Özgürlük Evi daha sembolik, önemli ve kalıcı olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, Trump'ın önerisine henüz yanıt vermedi. Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 27 Nisan'da aynı yerde bir araya gelmişti.

Barış Evi, Kuzey ve Güney Kore sınırındaki ateşkes köyü Panmunjom’un Güney Kore’ye ait kısmında bulunuyor.

GÜNEY KORE-KUZEY KORE ZİRVESİ

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki ateşkes köyü Panmunjom'da bir araya gelmişti. Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.