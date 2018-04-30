Ürdün Kralından 'Ortadoğu barış süreci' açıklaması

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla başkent Amman'da yaptığı görüşmede, ABD'nin Filistin-İsrail barış sürecinin yeniden canlandırılması konusunda önemli rol oynadığını söyledi.
Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikilinin görüşmesinde ABD-Ürdün stratejik ortaklığının geliştirilmesi ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.
Kral 2. Abdullah görüşmede, Filistin-İsrail anlaşmazlığının çözümünde ilerleme kat edilmesini sağlayacak bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine işaret etti.
"İki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması temelinde taraflar arasında etkin ve ciddi müzakerelerin başlaması gerektiğini vurgulayan Kral, ABD'nin, barış sürecinin canlandırılması ve bölgede adil barışın sağlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.
Pompeo'yu yeni görevinden ötürü tebrik eden 2. Abdullah, Ürdün yönetimi olarak, ABD'nin pek çok kalkınma programına verdiği desteği takdir ettiklerini kaydetti.
Suriye konusunu da ele alan Abdullah ve Pompeo, Cenevre süreci doğrultusunda ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde siyasi bir çözüme varılmasını hedefleyen çabaların desteklenmesinin gerekliliğini vurguladı.
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.
Göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı gezisini Ortadoğu'ya gerçekleştiren Pompeo, Suudi Arabistan ve İsrail'in ardından dün akşam saatlerinde Ürdün'e geçmişti.
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması temelinde taraflar arasında etkin ve ciddi müzakerelerin başlaması gerektiğini belirtti.
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