Katar'daki Şahin-20 Tatbikatı sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin de katılımıyla 22-29 Nisan'da gerçekleştirilen Şahin-20 Tatbikatı'nın sona erdiği belirtildi.
Tatbikata Katar, kara, deniz ve hava kuvvetleri ile özel kuvvetlerin katıldığı ifade edilen açıklamada, hava kuvvetlerinin temel tatbikatlarından biri olan bu tatbikatın, öncelikle hava savunma güçlerinin ülke hava sahasını korumadaki rolü ile diğer kuvvetlerin onlara desteklerini kapsadığı aktarıldı.
Ayrıca gerektiğinde dost ülkelerle yapılan ortak operasyonların da tatbikat çalışmalarına dahil edildiği kaydedilen açıklamada, bu sayede Katar hava kuvvetleri ile diğer ülkelerin hava kuvvetleri arasında koordinasyonun amaçlandığı belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından 19 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın ev sahipliğinde 22-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Şahin-20 Tatbikatı'nda Türkiye ve Katar Hava Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği, koordinasyon ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması amaçlandığı belirtilmişti.
Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 F-16 uçağı ve destek unsurları ile Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvveti Komutanlığı personeli katılacağı ifade edilmişti.
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