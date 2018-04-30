21:56, 30 Nisan 2018 Pazartesi

'İran nükleer silah üretmeye çalışıyor'





İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaşıldığını iddia etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaştığını iddia etti. Netanyahu, nükleer programa dair yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının "İran nükleer dosyası hakkında 55 bin sayfa gizli dosyaya" ulaştığını söyledi. "İran, askeri nükleer programa sahip olmadığını söylerken dürüst değildi." ifadelerini kullanan Netanyahu, İsrail istihbaratının ulaştığı on binlerce belgenin, İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını ortaya koyduğunu savundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor. Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren ABD'li yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.

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