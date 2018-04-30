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Trump'tan İran'la anlaşmaya açık kapı
Trump'tan İran'la anlaşmaya açık kapı

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silah üretmesine ilişkin, "Füzeler fırlatıp bunun da televizyon amaçlı olduğunu söylüyorlar. Öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Yine de bu, gerçek bir anlaşmayı müzakere etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yeni bir nükleer anlaşma yapmak için kapıyı kapatmadığını ancak ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda bunun Kuzey Kore ile devam eden nükleer müzakere sürecini olumsuz etkilemeyeceğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararın 12 Mayıs'ta açıklanacağını hatırlatan Trump, söz konusu anlaşmanın imzalandığı zaman da pek çok kesim tarafından onaylanmadığını ve ABD için çok kötü bir anlaşma olduğunu iddia etti.

"İRAN BOŞ OTURMUYOR"

Anlaşmanın süresi dolduğunda Tahran'ın kolayca nükleer silah üretebileceğini kaydeden Trump, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum. Onlar boş oturmuyor. Füzeler fırlatıp bunun da televizyon amaçlı olduğunu söylüyorlar. Öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Yine de bu, gerçek bir anlaşmayı müzakere etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor." diye konuştu.

ABD'nin söz konusu anlaşmadan çekilmesinin Kuzey Kore ile devam eden süreci nasıl etkileyeceğiyle ilgili bir soruya ise Trump, "Anlaşmadan çıkmamız Kuzey Kore'ye negatif bir mesaj olmaz, bilakis doğru bir mesaj gönderir." yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kısa süre önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaptığı ve İran'ın nükleer anlaşma konusunda "yalan söylediğini" iddia ettiği açıklaması hatırlatılan Trump, "Bu açıklamalar, bu konuda bugüne kadar söylediklerimde yüzde 100 haklı olduğumu kanıtlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce İran'ın nükleer anlaşmaya uyduğu konusunda Kongreye bildirim yapmayan Trump yönetimi, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunmuş ve Kongrenin bir karara varması gerektiğini ifade etmişti.

Trump, 12 Mayıs'a kadar İran'la nükleer anlaşma konusundaki sorunların giderilmemesi durumunda ABD'nin anlaşmadan tamamen çekilebileceğini açıklamıştı.

KUZEY KORE LİDERİ KİM İLE GÖRÜŞME

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin, Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde yapılabileceğini dile getirdi.

Trump, söz konusu görüşme için Singapur'un da adının geçtiğini ancak askerden arındırılmış özel bir bölge olan Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki yerin sembolik değerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Kuzey ve Güney Kore sınırındaki ateşkes köyü Panmunjom’un Güney Kore’ye ait kısmında bulunan yerde yapılacak bir görüşmenin tüm dünyaya verilecek güçlü bir mesaj olacağını kaydeden Trump, gelecek günlerde bu konudaki kararın verileceğini ifade etti.

NİJERYA İLE İKİLİ İLİŞKİLER

Diğer yandan ABD ile Nijerya arasındaki ilişkilerden övgüyle bahseden Trump, terörle mücadele ve ekonomik ilişkiler konusundaki yakın temasa ve iş birliğine dikkat çekti.

Nijerya'nın ABD'den 600 milyon dolarlık silah alacağını, içinde helikopterlerin de bulunduğu silahların en kısa süre içinde teslim edileceğini belirten Trump, DEAŞ ve Boko Haram gibi terör örgütleriyle mücadelede bu ülke ile çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari de özellikle ülkesindeki terörle mücadele ve istikrar konularındaki iş birliğinden dolayı Trump'a teşekkür etti.

 



İlgili Konular trump kore nükleer iran
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