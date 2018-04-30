Putin ve Netanyahu, İran'ı görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, telefonda İran'ın nükleer programını görüştüğü bildirildi.
Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, İran'ın nükleer programını değerlendiren iki liderin, İsrail istihbaratının "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaştığına yönelik iddiaları da ele aldıkları belirtildi.
Rusya'nın, uluslararası istikrar ve güvenliğin sağlanması için büyük önem taşıyan "kapsamlı ortak eylem planı" anlaşmasına bağlılığının teyit edildiği görüşmede, Suriye başta olmak üzere Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelerin de istişare edildiği kaydedildi.
Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının ulaştığı on binlerce belgenin, İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını ortaya koyduğunu savunmuştu.
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netenyahu'nun açıkladığı belgelere dair, "Belgeler İran'ın nükleer silah programını yıllardır devam ettirdiğini gösteriyor..." dedi. Pompeo, İsrail'in ele geçirdiğini iddia ettiği belgelerin ardından ise İran'la yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirdiklerini ve bu konuda 12 Mayıs'a kadar İran'a süre verildiğini belirtti.
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programı konusunu ele aldıkları kaydedildi