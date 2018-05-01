'Türkiye ekonomisi güçlü şekilde toparlandı'

Trump'tan İran'la anlaşmaya açık kapı

ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silah üretmesine ilişkin, "Füzeler fırlatıp bunun da televizyon amaçlı olduğunu söylüyorlar. Öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Yine de bu, gerçek bir anlaşmayı müzakere etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.