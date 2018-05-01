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'Türkiye ekonomisi güçlü şekilde toparlandı'
'Türkiye ekonomisi güçlü şekilde toparlandı'

IMF'den "2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisi 2017'de güçlü şekilde toparlandı." açıklaması yapıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı.

Raporda, 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin 2017'de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı.

Öte yandan Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yer verilen açıklamada, ekonominin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, siyasi belirsizliklerin ve bölgesel dengesizliklerin yüksek olduğuna işaret edildi.

Para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yapısal reformların iş piyasasında esnekliği arttırmaya odaklanması gerektiği kaydedildi.



İlgili Konular darbe IMF ekonomi
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