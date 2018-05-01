'Türkiye ekonomisi güçlü şekilde toparlandı'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı.
Raporda, 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin 2017'de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı.
Öte yandan Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yer verilen açıklamada, ekonominin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtildi.
Açıklamada, siyasi belirsizliklerin ve bölgesel dengesizliklerin yüksek olduğuna işaret edildi.
Para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yapısal reformların iş piyasasında esnekliği arttırmaya odaklanması gerektiği kaydedildi.
ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Savaşı meydanda, (DEAŞ'ın) hilafeti fiziksel ve coğrafi anlamında bitirerek kazanırken, diplomatlar barışı sağlamadan oradan çıkmak istemiyoruz." dedi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "(Bugün yaptığı açıklamada) İsrail Başbakanı Netanyahu, 'İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığını' savunmuyor." dedi.
IMF'den "2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisi 2017'de güçlü şekilde toparlandı." açıklaması yapıldı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Kudüssüz barış olmaz, Gazze'de devlet olmaz, Gazzesiz devlet de olmaz." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail Başbakanı Netanyahu, telefonda İran'ın nükleer programını görüştü.
ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silah üretmesine ilişkin, "Füzeler fırlatıp bunun da televizyon amaçlı olduğunu söylüyorlar. Öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Yine de bu, gerçek bir anlaşmayı müzakere etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü büyük askeri operasyon sona erdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaşıldığını iddia etti.
Katar'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin de katılımıyla düzenlenen Şahin-20 Tatbikatı sona erdi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması temelinde taraflar arasında etkin ve ciddi müzakerelerin başlaması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye, Irak, Yemen, Somali ve Afganistan’a barış ve istikrarın en kısa zamanda hakim olmasını istiyoruz. Bu kapsamda Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız.” dedi.
İngiliz parlamentosunun üst kanadı, Brexit Yasa Tasarısı'nda, AB ile varılacak anlaşma konusunda son sözü parlamentoya veren bir düzenlemeyi kabul etti.
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı görüşme için Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nin iyi bir seçenek olacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Euronews" haber sitesinde, Suriye konulu zirveye ilişkin yayımlanan haberde, Bakan Çavuşoğlu’na atfedilen ifadelerin doğru olmadığını bildirdi.
İran'da yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim 'ulusal güvenlik gerekçesiyle' engellendi.
ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması için iki ülke güvenlik birimlerinin istişarelerde bulunduğunu belirtti.