AB'den İran açıklaması

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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığını" savunmadığını belirtti.
Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail istihbaratının "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaştığı iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"İlk haberlere göre, Netanyahu, 'İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığını' savunmuyor." ifadesini kullanın Mogherini, Netanyahu'nun açıkladığı belgelerin ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulması gerektiğini kaydetti.
Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini denetleyen tek yetkili kurumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) olduğunu belirterek UAEA'nın şu ana kadar İran'ın sorumluluklarını yerine getirdiğini onaylayan 10 rapor yayımladığını anımsattı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.
Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren Amerikalı yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.
ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Savaşı meydanda, (DEAŞ'ın) hilafeti fiziksel ve coğrafi anlamında bitirerek kazanırken, diplomatlar barışı sağlamadan oradan çıkmak istemiyoruz." dedi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "(Bugün yaptığı açıklamada) İsrail Başbakanı Netanyahu, 'İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığını' savunmuyor." dedi.
IMF'den "2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisi 2017'de güçlü şekilde toparlandı." açıklaması yapıldı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Kudüssüz barış olmaz, Gazze'de devlet olmaz, Gazzesiz devlet de olmaz." dedi.
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ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silah üretmesine ilişkin, "Füzeler fırlatıp bunun da televizyon amaçlı olduğunu söylüyorlar. Öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Yine de bu, gerçek bir anlaşmayı müzakere etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü büyük askeri operasyon sona erdi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaşıldığını iddia etti.
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması temelinde taraflar arasında etkin ve ciddi müzakerelerin başlaması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye, Irak, Yemen, Somali ve Afganistan’a barış ve istikrarın en kısa zamanda hakim olmasını istiyoruz. Bu kapsamda Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız.” dedi.
İngiliz parlamentosunun üst kanadı, Brexit Yasa Tasarısı'nda, AB ile varılacak anlaşma konusunda son sözü parlamentoya veren bir düzenlemeyi kabul etti.
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ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması için iki ülke güvenlik birimlerinin istişarelerde bulunduğunu belirtti.