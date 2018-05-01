09:04, 01 Mayıs 2018 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Mayıs 2018

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'ten geçeceği Buhara'da tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edecek, daha sonra yurt dışı temaslarının son durağı Güney Kore'ye gidecek.



(Buhara)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/09.45)



2- 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapacağı adaylık başvuruları başlayacak.



EKONOMİ



1- Türkiye İhracatçılar Meclisi, nisan ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.



(Kayseri/10.00)



2- İstanbul Ticaret Odası, şubat ayı perakende ve toptan fiyat değişimini açıklayacak.



(İstanbul/12.00)





GÜNCEL



1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor



- DİSK, KESK, TBB ve TMMOB Maltepe Miting Alanı'nda, Hak-İş Konfederasyonu Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda, Memur-Sen Konfederasyonu ise İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak.



(İstanbul/13.00/Adana/09.30/Kocaeli/09.45)





SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Bölgesel Kültür ve Sanat Yarışması'na katılan gençleri ve Çaykur Rizespor Kulübü ile kulübün altyapı tesislerini ziyaret edecek.



(Rize/11.00/11.30/14.00)



2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.



(Kaspiysk/11.00-18.00)



3- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'nın Real Madrid takımı, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.



(Madrid/21.45)



4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, Garanti Koza Park'ta sürüyor.



(İstanbul/12.30)