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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Mayıs 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Mayıs 2018

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapacağı adaylık başvuruları başlayacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'ten geçeceği Buhara'da tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edecek, daha sonra yurt dışı temaslarının son durağı Güney Kore'ye gidecek.

(Buhara)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.45) 

2- 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapacağı adaylık başvuruları başlayacak. 


EKONOMİ

1- Türkiye İhracatçılar Meclisi, nisan ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.

(Kayseri/10.00)

2- İstanbul Ticaret Odası, şubat ayı perakende ve toptan fiyat değişimini açıklayacak.

(İstanbul/12.00)


GÜNCEL

1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

- DİSK, KESK, TBB ve TMMOB Maltepe Miting Alanı'nda, Hak-İş Konfederasyonu Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda, Memur-Sen Konfederasyonu ise İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak.

(İstanbul/13.00/Adana/09.30/Kocaeli/09.45) 


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Bölgesel Kültür ve Sanat Yarışması'na katılan gençleri ve Çaykur Rizespor Kulübü ile kulübün altyapı tesislerini ziyaret edecek.

(Rize/11.00/11.30/14.00)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.

(Kaspiysk/11.00-18.00) 

3- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'nın Real Madrid takımı, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

(Madrid/21.45) 

4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, Garanti Koza Park'ta sürüyor.

(İstanbul/12.30) 



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