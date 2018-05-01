Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Mayıs 2018

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'ten geçeceği Buhara'da tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edecek, daha sonra yurt dışı temaslarının son durağı Güney Kore'ye gidecek.
(Buhara)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/09.45)
2- 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapacağı adaylık başvuruları başlayacak.
EKONOMİ
1- Türkiye İhracatçılar Meclisi, nisan ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.
(Kayseri/10.00)
2- İstanbul Ticaret Odası, şubat ayı perakende ve toptan fiyat değişimini açıklayacak.
(İstanbul/12.00)
GÜNCEL
1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor
- DİSK, KESK, TBB ve TMMOB Maltepe Miting Alanı'nda, Hak-İş Konfederasyonu Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda, Memur-Sen Konfederasyonu ise İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak.
(İstanbul/13.00/Adana/09.30/Kocaeli/09.45)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Bölgesel Kültür ve Sanat Yarışması'na katılan gençleri ve Çaykur Rizespor Kulübü ile kulübün altyapı tesislerini ziyaret edecek.
(Rize/11.00/11.30/14.00)
2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde devam ediyor.
(Kaspiysk/11.00-18.00)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'nın Real Madrid takımı, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
(Madrid/21.45)
4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, Garanti Koza Park'ta sürüyor.
(İstanbul/12.30)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapacağı adaylık başvuruları başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köksaray'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılanacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağaç Dikim Töreni"nde yer alacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merkel ile Beyaz Saray'da görüşecek.
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya gelecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fener Rum Patriği Bartholomeos’u kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev onuruna akşam yemeği verecek.
TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Çocuk Bayramı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılacak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Diyanet Eğitim Merkezi yeni hizmet binasının temel atma törenine katılacak.
Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek Şimşek, ayrıca yatırımcılarla bir araya gelecek.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin seçim önergesi görüşülecek. Başbakan Binali Yıldırım da görüşmelere katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'de bugün bir araya gelecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'na iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.
Suudi Arabistan'da 29. Arap Birliği Zirvesi düzenlenecek.