09:09, 01 Mayıs 2018 Salı

Ege Denizi'nde sabahleyin korkutan deprem





Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sabah saat 07.03'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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