Mısır'da eski futbolcu ve bin 528 kişi üçüncü kez 'terör listesinde'

Mısır'da eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike ile bin 528 kişinin üçüncü kez "terör listesine" alındığı bildirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kahire Ceza Mahkemesi, Ebu Terike'nin de arasında olduğu bin 529 kişiyi 5 yıl için terör listesine aldı.
Terör listesine alınan isimler, "rejimi güç kullanarak değiştirmek ve silahlı kuvvetler, polis ve yargı kurumlarına saldırmak" gibi suçlamalarla itham ediliyor.
Terör örgütleri ve teröristlerin mallarına el konulmasına izin veren yeni yasaya göre, terör listesine alınan isimler, Temyiz Mahkemesi yerine Acil İşler Mahkemesinde karara itiraz edebilecek.
Aynı mahkeme, geçen yıl ocak ve haziran aylarında da Ebu Terike ile İhvan liderlerinin arasında olduğu bu isimleri terör listesine almış ancak karar Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.
Mısır kanunlarına göre, adı terör listesine eklenenlerin ülkeden çıkışı veya yurt dışında ise ülkeye girişi yasaklanıyor.
Arap dünyasının son dönemdeki en popüler futbolcuları arasında yer alan Muhammed Ebu Terike'nin mal varlığına da üç yıl önce "bazı terör eylemlerini finanse ettiği" iddiasıyla el konulmuştu.
Mısır'da terör örgütleri ve teröristlere ait mallara el konulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak 22 Nisan'da yürürlüğe girmişti.
Filipinler, Kuveyt'in, ülkedeki Filipinli işçiler konusunda iki ülke arasındaki diplomatik anlaşmazlığın çözüme ilişkin istekliliğini memnuniyetle karşıladı.
AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergilerinden tam ve kalıcı olarak muaf tutulmak istedi.
Dünyada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu için "yalancı çoban" ifadesini kullandı.
Afganistan'ın doğusunda bir ABD askerinin Taliban üyeleri ile girdiği çatışmada öldüğü kaydedildi.
Eş-Şebab'a katılmak için Somali'nin Kenya sınırına yakın Ras Kamboni kasabasına götürülen 13 kişinin Kenya ordusu tarafından kurtarıldığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netenyahu'nun açıkladığı belgelere dair, "Belgeler İran'ın nükleer silah programını yıllardır devam ettirdiğini gösteriyor..." dedi. Pompeo, İsrail'in ele geçirdiğini iddia ettiği belgelerin ardından ise İran'la yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirdiklerini ve bu konuda 12 Mayıs'a kadar İran'a süre verildiğini belirtti.
Özbekistan'da yaşayan evsiz yaşlılar için iki yatılı okul tahsis edildi.
İsrail Parlamentosu Knesset, Başbakan Netanyahu'ya savaş ilan etme yetkisi veren yasa tasarını onadı.
Dominik Cumhuriyeti'nin diplomatik ilişkisini kestiği Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 19'a geriledi
Kahire Ceza Mahkemesi, Mısırlı eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike ile bin 528 kişiyi üçüncü kez "terör listesine" aldı.
ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Savaşı meydanda, (DEAŞ'ın) hilafeti fiziksel ve coğrafi anlamında bitirerek kazanırken, diplomatlar barışı sağlamadan oradan çıkmak istemiyoruz." dedi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "(Bugün yaptığı açıklamada) İsrail Başbakanı Netanyahu, 'İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığını' savunmuyor." dedi.
IMF'den "2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisi 2017'de güçlü şekilde toparlandı." açıklaması yapıldı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Kudüssüz barış olmaz, Gazze'de devlet olmaz, Gazzesiz devlet de olmaz." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programı konusunu ele aldıkları kaydedildi