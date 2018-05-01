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Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı azalıyor
Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı azalıyor
Foto: Arşiv

Dominik Cumhuriyeti'nin diplomatik ilişkisini kestiği Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 19'a geriledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Latin Amerika ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin, Tayvan ile bağını keserek Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki tesis ettiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ın Pekin'de bir araya gelerek, iki ülke arasında diplomatik ilişki tesisini ilan eden ortak tebliğ metni imzaladıklarını duyurdu.

"Dominik Cumhuriyeti, dünyada sadece Çin Halk Cumhuriyeti devletinin temsil ettiği tek Çin'i tanımaktadır ve Tayvan da Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesinin yer aldığı tebliğ metninde, Dominik Cumhuriyeti hükümetinin Tayvan ile olan diplomatik ilişkisine son verdiği belirtildi.

Metinde ayrıca, "iki ülke halklarının ortak çıkarları ve arzuları doğrultusunda birbirlerini tanımaya ve karşılıklı büyükelçilikler düzeyinde diplomatik ilişki kurmaya karar verdikleri" vurgulandı.

TAYVAN'I TANIYAN ÜLKE SAYISI 19'A GERİLEDİ

Panama da geçen yıl Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek, Çin'i tanıdığını açıklamıştı. Dominik Cumhuriyeti'nin bağını kesmesiyle Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 19'a geriledi.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve bu adanın kendi eyaleti olduğunu öne sürmüştü.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini savunuyor.



İlgili Konular Tayvan Çin
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