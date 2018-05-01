09:39, 01 Mayıs 2018 Salı

İsrail'de Netanyahu'ya savaş ilan etme yetkisi verildi





İsrail Parlamentosu Knesset, Başbakan Netanyahu'ya savaş ilan etme yetkisi veren yasa tasarını onadı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail Parlamentosu Knesset'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, savunma bakanının onayını aldıktan sonra savaş ilan etme yetkisi veren yasa tasarısını onadığı bildirildi. Haaretz gazetesinin haberine göre, başbakana olağanüstü durumlarda savunma bakanına danışarak savaş ilan etme yetkisi veren söz konusu yasa tasarısı ikinci ve üçüncü oylamalarda kabul edilip yasalaştı. Haberde, yasa lehine oy kullanan milletvekillerinin sayısıyla ilgili bilgi verilmedi. Söz konusu yasayla birlikte Netanyahu artık savaş ilan etmek için hükümetin ya da Knesset Güvenlik ve Siyasi İşler Komisyonunun onayını almak zorunda kalmayacak. Knesstte'ki oylama öncesinde Netanyahu, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

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