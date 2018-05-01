09:46, 01 Mayıs 2018 Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Buhara’da





Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 09.30'ta Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten Buhara şehrine gitti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, özel uçak "CAN" ile TSİ 09.30'da Özbekistan’ın Buhara şehrine gittiği bildirildi. Erdoğan, Özbekistan temasları kapsamında başkent Taşkent’ten Buhara’ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Buhara Uluslararası Havaalanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Buhara Bölge Valisi Uktam Barnoyev karşıladı. Yerel kıyafetler giyen iki Özbek genç kız tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a çiçek verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buhara'da tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edecek, ardından Güney Kore'ye gidecek.

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