Özbekistan'daki evsiz insanlar, özel yatılı okullara yerleştirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan’da evsiz kişilerin 'Cömertlik' ve 'Merhamet' adlı özel yatılı okullara yerleştirildiği bildirildi.
İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının işbirliği içinde bu yılın Haziran ayına kadar, Bakanlar Kuruluna bu konuda kendi önerilerini sunmaları gerekiyor. Şu anda ülkedeki evsiz kişiler emniyet idarelerinin rehabilitasyon merkezlerinde barınıyorlar.
Taşkent şehri Emniyet müdürlüğü 'Güvenli Hudut' tedbirleri gereği olarak evi olmayan kişilerin kimliklerini belirliyor. Ayrıca bu insanlara tıbbi bakım ve istihdam yardımı sağlanıyor.
Özbek yetkililer bu alandaki yabancı ülkelerin deneyimlerini incelemeleri sonucu ABD ve Avrupa ülkeleri gibi dünyanın birçok ülkesinde, bu tür faaliyetlerin kamu hizmetleri tarafından yapıldığını gördü.
Bunun yanında ülkede çeşitli yardım kuruluşları, dini dernekler ve vatandaşlar evsiz yaşlılara yardım konusunda destekleniyor.
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