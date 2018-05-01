10:18, 01 MayÄ±s 2018 SalÄ±

Kenya'da EÅŸ-Åžebab'Ä±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 13 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kenya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ EÅŸ-Åžebab'a katÄ±lmak iÃ§in Ã§eÅŸitli vaadlerle kandÄ±rÄ±larak Somali'ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len 13 kiÅŸi Kenya ordusu tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ulusal basÄ±nda yer alan haberde adÄ±nÄ±n gizli kalmasÄ± koÅŸuluyla konuÅŸan Ã¼st dÃ¼zey bir polis yetkilisi, EÅŸ-Åžebab'a katÄ±lmak iÃ§in Somali'nin Kenya sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Ras Kamboni kasabasÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼len 13 kiÅŸinin Kenya ordusu tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yetkili, yaÅŸlarÄ± 18 ile 34 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen Ã§oÄŸunluÄŸu genÃ§lerden oluÅŸan 13 kiÅŸinin yaklaÅŸÄ±k 1 hafta kadar Ã¶nce Kilifi eyaletinde Muhammed Ali isimli bir kiÅŸi tarafÄ±ndan balÄ±k iÅŸi vermek vaadiyle kandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

KenyalÄ± genÃ§leri kandÄ±ran Ali'nin onlara pasaport hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan kÄ±yÄ± ÅŸeridinde ayarladÄ±ÄŸÄ± bir bot ile onlarÄ± Somali'ye geÃ§irdiÄŸi fakat orada EÅŸ-Åžebab'la baÄŸlantÄ±sÄ± olan baÅŸka bir adama teslim ettiÄŸi belirtildi.

YakÄ±nlarÄ±ndan haber alamayan ailelerin kÄ±sa sÃ¼re sonra Kenya polisi ile iletiÅŸime geÃ§mesinin ardÄ±ndan Kenya ordusunun Somali'ye kaÃ§Ä±rÄ±lan 13 kiÅŸiyi Ã¼lkeye geri getirdiÄŸi ifade edildi.

Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elinden kurtarÄ±lan genÃ§lerin Ã¼lkeden Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ±yla ilgili sÃ¼recin soruÅŸturmasÄ± tamamlanana dek Kenya polisi tarafÄ±ndan gÃ¶z altÄ±nda tutulacaÄŸÄ± belirtiliyor.

Yerel kaynaklardan derlenen bilgilere gÃ¶re Kenya ordusunun 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã§oÄŸunluÄŸu Ã¼lkenin kÄ±yÄ± kesiminden olan bin 100 kiÅŸinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ EÅŸ-Åžebab'Ä±n elinden kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor.