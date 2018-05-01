Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu oldu.
Karamollaoğlu'nun adaylığı Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla duyuruldu.
Tokat'ta FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar Kapıkule'de 12, Hamzabeyli'de 10 kilometre kuyruk oluşturdu.
Yüksek Seçim Kurulunca, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin alacağı yardım ve bağışlar ile mal bildirimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 09.30'ta Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten Buhara şehrine gitti.
YSK, 24 Haziran seçiminde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşların, toplam 34 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında 7 Haziran Perşembe'den itibaren günün 24 saati oy kullanabilmesine karar verdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sabah saat 07.03'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Meclis salonunda yapılan olağanüstü toplantıda, AK Partili 25 üyenin oyunu alan Suver, Fatih Belediyesi'nin yeni başkanı oldu
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan yenileme işleminin ramazana yetiştirilmesi planlanıyor
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Önder için cumhuriyet savcısı tarafından, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapis cezası istendi.
Meclis'te grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adayları bu hafta belli olacak. AK Parti, Erdoğan'ı 4 Mayıs Cuma günü cumhurbaşkanı adayı gösterecek. CHP'de, cumhurbaşkanı adayına ilişkin çalışmalar sürüyor. Saadet Partisi adayını yarın saat 10:00'da, HDP ise cumhurbaşkanı adayını cuma günü açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
CHP Genel Merkezi'nde, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinde Vali Lazim ile bir araya gelerek, Türkiye'nin buradaki yatırım ve destek projeleri hakkında görüştü.
FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması" soruşturmasında, aralarında eski albayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.