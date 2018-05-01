10:20, 01 Mayıs 2018 Salı

Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı





Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu'nun adaylığı Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla duyuruldu.

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