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Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğu açıklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu oldu.

Karamollaoğlu'nun adaylığı Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla duyuruldu.



İlgili Konular saadet partisi cumhurbaşkanlığı seçimi erken seçim
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