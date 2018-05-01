10:37, 01 Mayıs 2018 Salı

Afganistan'daki çatışmada bir ABD askeri öldü



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Afganistan'ın doğusunda bir ABD askerinin Taliban üyeleri ile girdiği çatışmada öldüğü kaydedildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın doğusunda bir ABD askerinin Taliban üyeleri ile çatışmada öldüğü bildirildi. Afganistan'da ABD birliklerinden yapılan açıklamada, NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin Afganistan'ın doğusunda Taliban üyeleriyle girdiği çatışmada öldüğü belirtildi. Çatışmada bir ABD askerinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmanın Kapisa vilayetinde çıktığı ve 2 ABD askerinin öldüğü iddia edildi.

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