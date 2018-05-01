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Sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyruğu
Sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar Kapıkule'de 12, Hamzabeyli'de 10 kilometre kuyruk oluşturdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruğa neden oldu.

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre kuyruk oluşturdu.

Sınır kapıları önünde yüzlerce tır şoförü, işlemlerinin yapılası için bekliyor.

"TIR KUYRUKLARI İHRACATI ETKİLİYOR"

Tır şoförü Reyhan Ateş, yaptığı açıklamada, tır kuyruklarının ihracatı etkilediğini belirterek, "Uzun süredir sınır kapılarında tır kuyrukları oluşuyor. Kuyruklar nedeniyle yola uykusuz çıkıyoruz. Tır şoförleri uzun süredir kuyruk çilesi çekiyor, yetkililerin bir an önce buna çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

 

Tır şoförü Osman Erik de kuyruklarda bekleyen tır şoförlerinin ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Kuyruk nedeniyle uykusuz şekilde yola çıktıklarını anlatan Erik, yetkililerin kuyruklara çözüm bulmasını istedi.



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