11:56, 01 Mayıs 2018 Salı

FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne operasyon





Tokat'ta FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün mahrem hakim/savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kayseri, Mardin, Kahramanmaraş, Samsun, Malatya, Kırıkkale ve Çorum'da 10 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bir eski teğmen, meslekten ihraç edilen 3 hakim, 5 avukat ve 1 araştırma görevlisinden oluşan şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.