11:58, 01 Mayıs 2018 Salı

Kuveyt ile Filipinler arasındaki 'işçi' krizinde hava yumuşuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler'in, Kuveyt'in, iki ülke arasındaki diplomatik anlaşmazlığın çözüme ilişkin istekliliğini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.



Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano yaptığı açıklamada, Kuveyt yönetiminin geçen hafta, Filipinler Dışişleri Bakanlığının Kuveyt'teki vatandaşlarının sorunlarıyla ilgili taleplerinin bazılarını yerine getirmeye başladığını belirtmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kuveyt yönetiminin, ülkenin, söz konusu anlaşmazlığın çözümüne ilişkin Manila ile doğrudan iletişimde kalmak istediğini belirtmesinin ardından Cayetano, "Ortak bir tarihe ve güçlü toplumsal bağlara sahip olduğumuz Kuveyt'in bu hareketi, ileriye doğru yol almamıza ve karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmemize imkan sağlayacak." dedi.

Cayetano, "Kuveyt'in, orada çalışan Filipinlilerin refahını sağlanmak ve haklarını korumak konusunda bizimle çalışmaya dair verdiği güvenceye yönelik içten memnuniyetimizi ifade ettik." diye konuştu.

Filipinler ile Kuveyt arasındaki güçlü bağlara değinen Cayetano, iki ülke arasındaki ilişkilerin "bu yanlış anlaşmaya karşı koyacağını" dile getirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ "İŞÇİ KRİZİ"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 29 Nisan'da, Filipinli işçilerin Kuveyt'e gitmesini yasaklayan, şubattan bu yana yürürlükteki düzenlemenin kalıcı hale getirileceğini bildirmiş ve Filipinlilerin çalışmak üzere Kuveyt'e gitmesine bundan sonra kesinlikle izin verilmeyeceğini söylemişti. Kuveyt'te bulunan Filipinli işçilerin isterlerse o ülkede kalabileceklerini vurgulayan Duterte, hükümetin geri dönmek isteyenlere yardımcı olacağını belirtmişti.

Bazı Kuveytlilerin evlerinde çalışan Filipinli hizmetçilerin kaybolmasıyla başlayan sorun, sosyal medyada evlerden Filipinli hizmetçi kadınların Filipinler Büyükelçiliğine ait diplomatik araçlar tarafından kaçırıldığına dair görüntülerin yayımlanması üzerine diplomatik kriz haline gelmişti.

Bunun yanı sıra Kuveyt'te güvenlik güçleri, yaklaşık iki ay önce bir Lübnan vatandaşı ve Suriyeli eşinin Kuveyt'te kaldığı evlerindeki buzdolabında uzun süredir kayıp Filipinli bir hizmetçinin cesedini bulmuştu. Olayın ardından Filipinler ile Kuveyt arasında gerginlik yaşanmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, şubat ayı başlarında düzenlediği basın toplantısında, Kuveyt'teki resmi uygulamaların Filipin vatandaşlarını korumakta yetersiz kaldığını belirterek, Kuveyt'e Filipinli kadın işçilerin gidişini yasakladıklarını, ilgili kararın diğer Körfez ülkelerine de yaygınlaştırılabileceğini ifade etmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, 25 Nisan'da Filipinler'in Kuveyt Büyükelçisi Renato Pedro Ovila'yı "istenmeyen adam" ilan etmiş ve en geç bir hafta içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, 27 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, Filipinler Dışişleri Bakanlığının geçen hafta Kuveyt'in Manila Büyükelçisine başta kadın hizmetçiler olmak üzere Filipinler vatandaşlarının sorunlarıyla alakalı verdiği notada yer alan taleplere ilişkin bilgi vermişti.

Carallah, notada yer alan taleplerden bir kısmını yerine getirmeye başladıklarını, diğer talepler ile Filipinli kadın hizmetçilerin kaçırılmasına karıştıkları gerekçesiyle alıkonulan 800 kişinin ülkelerine gönderilmesi konusunda da iş birliğine hazır olduklarını belirtmişti.