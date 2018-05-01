Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:26, 01 Mayıs 2018 Salı
Ortadoğu
11:58, 01 Mayıs 2018 Salı

  • Paylaş
Kuveyt ile Filipinler arasındaki 'işçi' krizinde hava yumuşuyor
Kuveyt ile Filipinler arasındaki 'işçi' krizinde hava yumuşuyor

Filipinler, Kuveyt'in, ülkedeki Filipinli işçiler konusunda iki ülke arasındaki diplomatik anlaşmazlığın çözüme ilişkin istekliliğini memnuniyetle karşıladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler'in, Kuveyt'in, iki ülke arasındaki diplomatik anlaşmazlığın çözüme ilişkin istekliliğini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano yaptığı açıklamada, Kuveyt yönetiminin geçen hafta, Filipinler Dışişleri Bakanlığının Kuveyt'teki vatandaşlarının sorunlarıyla ilgili taleplerinin bazılarını yerine getirmeye başladığını belirtmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kuveyt yönetiminin, ülkenin, söz konusu anlaşmazlığın çözümüne ilişkin Manila ile doğrudan iletişimde kalmak istediğini belirtmesinin ardından Cayetano, "Ortak bir tarihe ve güçlü toplumsal bağlara sahip olduğumuz Kuveyt'in bu hareketi, ileriye doğru yol almamıza ve karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmemize imkan sağlayacak." dedi.

Cayetano, "Kuveyt'in, orada çalışan Filipinlilerin refahını sağlanmak ve haklarını korumak konusunda bizimle çalışmaya dair verdiği güvenceye yönelik içten memnuniyetimizi ifade ettik." diye konuştu.

Filipinler ile Kuveyt arasındaki güçlü bağlara değinen Cayetano, iki ülke arasındaki ilişkilerin "bu yanlış anlaşmaya karşı koyacağını" dile getirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ "İŞÇİ KRİZİ"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 29 Nisan'da, Filipinli işçilerin Kuveyt'e gitmesini yasaklayan, şubattan bu yana yürürlükteki düzenlemenin kalıcı hale getirileceğini bildirmiş ve Filipinlilerin çalışmak üzere Kuveyt'e gitmesine bundan sonra kesinlikle izin verilmeyeceğini söylemişti. Kuveyt'te bulunan Filipinli işçilerin isterlerse o ülkede kalabileceklerini vurgulayan Duterte, hükümetin geri dönmek isteyenlere yardımcı olacağını belirtmişti.

Bazı Kuveytlilerin evlerinde çalışan Filipinli hizmetçilerin kaybolmasıyla başlayan sorun, sosyal medyada evlerden Filipinli hizmetçi kadınların Filipinler Büyükelçiliğine ait diplomatik araçlar tarafından kaçırıldığına dair görüntülerin yayımlanması üzerine diplomatik kriz haline gelmişti.

Bunun yanı sıra Kuveyt'te güvenlik güçleri, yaklaşık iki ay önce bir Lübnan vatandaşı ve Suriyeli eşinin Kuveyt'te kaldığı evlerindeki buzdolabında uzun süredir kayıp Filipinli bir hizmetçinin cesedini bulmuştu. Olayın ardından Filipinler ile Kuveyt arasında gerginlik yaşanmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, şubat ayı başlarında düzenlediği basın toplantısında, Kuveyt'teki resmi uygulamaların Filipin vatandaşlarını korumakta yetersiz kaldığını belirterek, Kuveyt'e Filipinli kadın işçilerin gidişini yasakladıklarını, ilgili kararın diğer Körfez ülkelerine de yaygınlaştırılabileceğini ifade etmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, 25 Nisan'da Filipinler'in Kuveyt Büyükelçisi Renato Pedro Ovila'yı "istenmeyen adam" ilan etmiş ve en geç bir hafta içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, 27 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, Filipinler Dışişleri Bakanlığının geçen hafta Kuveyt'in Manila Büyükelçisine başta kadın hizmetçiler olmak üzere Filipinler vatandaşlarının sorunlarıyla alakalı verdiği notada yer alan taleplere ilişkin bilgi vermişti.

Carallah, notada yer alan taleplerden bir kısmını yerine getirmeye başladıklarını, diğer talepler ile Filipinli kadın hizmetçilerin kaçırılmasına karıştıkları gerekçesiyle alıkonulan 800 kişinin ülkelerine gönderilmesi konusunda da iş birliğine hazır olduklarını belirtmişti.



İlgili Konular kuveyt filipinler
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Kuveyt ile Filipinler arasındaki 'işçi' krizinde hava yumuşuyor
Kuveyt ile Filipinler arasındaki 'işçi' krizinde hava yumuşuyor

Filipinler, Kuveyt'in, ülkedeki Filipinli işçiler konusunda iki ülke arasındaki diplomatik anlaşmazlığın çözüme ilişkin istekliliğini memnuniyetle karşıladı.
AB ABD'den kalıcı vergi muafiyeti istedi
AB, ABD'den kalıcı vergi muafiyeti istedi

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergilerinden tam ve kalıcı olarak muaf tutulmak istedi.
Dünyada 1 Mayıs kutlamaları
Dünyada 1 Mayıs kutlamaları

Dünyada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Zarif'ten Netanyahu'ya 'yalancı çoban' benzetmesi
Zarif'ten Netanyahu'ya 'yalancı çoban' benzetmesi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu için "yalancı çoban" ifadesini kullandı.
Afganistan'daki çatışmada bir ABD askeri öldü
Afganistan'daki çatışmada bir ABD askeri öldü

Afganistan'ın doğusunda bir ABD askerinin Taliban üyeleri ile girdiği çatışmada öldüğü kaydedildi.
Kenya'da Eş-Şebab'a kaçırılan 13 kişi kurtarıldı
Kenya'da Eş-Şebab'a kaçırılan 13 kişi kurtarıldı

Eş-Şebab'a katılmak için Somali'nin Kenya sınırına yakın Ras Kamboni kasabasına götürülen 13 kişinin Kenya ordusu tarafından kurtarıldığını söyledi.
ABD'den İran'a 12 Mayıs'a kadar süre
ABD'den İran'a 12 Mayıs'a kadar süre!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netenyahu'nun açıkladığı belgelere dair, "Belgeler İran'ın nükleer silah programını yıllardır devam ettirdiğini gösteriyor..." dedi. Pompeo, İsrail'in ele geçirdiğini iddia ettiği belgelerin ardından ise İran'la yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirdiklerini ve bu konuda 12 Mayıs'a kadar İran'a süre verildiğini belirtti.
Özbekistan'daki evsiz insanlar özel yatılı okullara yerleştirildi
Özbekistan'daki evsiz insanlar, özel yatılı okullara yerleştirildi

Özbekistan'da yaşayan evsiz yaşlılar için iki yatılı okul tahsis edildi.
İsrail'de Netanyahu'ya savaş ilan etme yetkisi verildi
İsrail'de Netanyahu'ya savaş ilan etme yetkisi verildi

İsrail Parlamentosu Knesset, Başbakan Netanyahu'ya savaş ilan etme yetkisi veren yasa tasarını onadı.
Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı azalıyor
Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı azalıyor

Dominik Cumhuriyeti'nin diplomatik ilişkisini kestiği Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 19'a geriledi
Mısır'da eski futbolcu ve bin 528 kişi üçüncü kez 'terör
Mısır'da eski futbolcu ve bin 528 kişi üçüncü kez 'terör listesinde'

Kahire Ceza Mahkemesi, Mısırlı eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike ile bin 528 kişiyi üçüncü kez "terör listesine" aldı.
Barışı sağlamadan Suriye'den çıkmak istemiyoruz'
'Barışı sağlamadan Suriye'den çıkmak istemiyoruz'

ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Savaşı meydanda, (DEAŞ'ın) hilafeti fiziksel ve coğrafi anlamında bitirerek kazanırken, diplomatlar barışı sağlamadan oradan çıkmak istemiyoruz." dedi.
AB'den İran açıklaması
AB'den İran açıklaması

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "(Bugün yaptığı açıklamada) İsrail Başbakanı Netanyahu, 'İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığını' savunmuyor." dedi.
Türkiye ekonomisi güçlü şekilde toparlandı'
'Türkiye ekonomisi güçlü şekilde toparlandı'

IMF'den "2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisi 2017'de güçlü şekilde toparlandı." açıklaması yapıldı.
Kudüssüz barış Gazzesiz devlet olmaz'
'Kudüssüz barış, Gazzesiz devlet olmaz'

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Kudüssüz barış olmaz, Gazze'de devlet olmaz, Gazzesiz devlet de olmaz." dedi.
Putin ve Netanyahu İran'ı görüştü
Putin ve Netanyahu, İran'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programı konusunu ele aldıkları kaydedildi

Haberler

Eski Kuveyt askeri ataşesine FETÖ'den 9 yıl hapis
Eski Kuveyt askeri ataşesine FETÖ'den 9 yıl hapis

Kuveyt'ten Beyrut'a yönelik tüm uçuşlar durduruldu
Kuveyt'ten Beyrut'a yönelik tüm uçuşlar durduruldu

Irak'tan 3 ülke ile 'sınır güvenliği işbirliği' açıklaması
Irak'tan 3 ülke ile 'sınır güvenliği işbirliği' açıklaması

Körfez'in kendini yenileyen ülkesi Kuveyt | ANALİZ
Körfez'in kendini yenileyen ülkesi Kuveyt ANALİZ

Kuveyt'teki toplantıdan Irak'a para yağdı
Kuveyt'teki toplantıdan Irak'a para yağdı

Kuveyt İspanya'dan kanatlı hayvan ithalatını yasakladı
Kuveyt İspanya'dan kanatlı hayvan ithalatını yasakladı

Ortadoğu’da bir çıkar mücadelesi: Kuveyt'in işgali ve Körfez Savaşı
Ortadoğu da bir çıkar mücadelesi Kuveyt'in işgali ve Körfez Savaşı

Körfez ülkeleri parlamento başkanları toplantısına doğru
Körfez ülkeleri parlamento başkanları toplantısına doğru






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 